Un OnePlus 10 Ultra serait dans les tuyaux pour proposer une meilleure qualité photo

D'après le leaker Yogesh Brar, OnePlus travaillerait sur une version « Untra » de son OnePlus 10 avec une meilleure qualité photo.

Cinq mois après la sortie du OnePlus 10 Pro, présenté initialement en janvier 2022 en Chine, le constructeur s’apprêtait à lancer une version perfectionnée, baptisée OnePlus 10 Ultra.

L’information nous provient du leaker indien Yogesh Brar, généralement bien informé sur les projets de la firme chinoise. Dans un tweet publié ce mardi, il indique que OnePlus est actuellement en train de tester un nouveau modèle de smartphone.

So the OnePlus Ultra flagship is getting into testing phase, focus on cameras & SD 8 Gen 1+

OnePlus 10 – D9000/SD 8 Gen 1 (depending on market)

D8000 and SD888 in more Mid-range phones like Nord series

7 Gen 1 phone being planned.

Complicated timelines & products overall

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 3, 2022