MediaTek va lancer une version plus puissante de sa puce Dimensity 8000

Une version plus rapide de la puce Dimensity 8000 pourrait bien être prévue par MediaTek, et ce, alors même que le Dimensity 8000 n'est même pas encore lancé.

Le fabricant de SoC taïwanais MediaTek serait prêt à lancer une version plus puissante du Dimensity 8000 dévoilé l’année passée. Surnommée pour le moment Dimensity 8100, la puce prendrait en charge des fréquences plus élevées et ferait normalement ses débuts le 1er mars.

Un Dimensity 8100 pour remplacer le Dimensity 8000

Ces informations ne sont pas encore officielles : elles proviennent de Digital Chat Station, un insider connu dans l’industrie, qui s’est exprimé sur Weibo. Ce dernier affirme ainsi que la puce 8100 à venir est une version dérivée du Dimensity 8000, possédant une fréquence plus haute. Il ajoute d’ailleurs dans son post que certains fabricants comptent bien l’utiliser pour leurs appareils, plusieurs d’entre eux ayant déjà modifié leurs commandes auprès du spécialiste des processeurs mobiles. L’histoire ne dit cependant pas quelle est la vitesse de fréquence du 8100…

Le Dimensity 8000 est composé de 4 cœurs de processeur Cortex-A78 (2,75 GHz) et 4x Cortex-A55 (2,0 GHz). Il prend sa place dans le milieu de gamme de MediaTek, en dessous du Dimensity 9000, qui monte jusqu’à 3,05 GHz, et au-dessus du Dimensity 1000 — ainsi que du Snapdragon 870 du concurrent Qualcomm. Il utilise aussi une architecture plus ancienne, la ARMv8, alors que le Dimensity 9000 utilise la ARMv9.

Le boost de fréquence amené par cette puce Dimensity 8100 devrait, logiquement, induire de meilleures performances pour les smartphones qui l’utiliseront.

Le Dimensity 8000 devait être lancé en mars. Il est donc possible, si on se fie aux informations de Digital Chat Station, que MediaTek le remplace par la version 8100.

