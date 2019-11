Parallèlement à l’annonce de son partenariat avec Intel pour le lancement de puces 5G sur ordinateurs portables, le taïwanais MediaTek lève le voile sur sa nouvelle gamme de SoCs « Dimensity ». Leurs principal argument est de rassembler sur une seule puce un modem 5G et un module dédié au récent Wifi 6.

MediaTek innove et fait preuve d’audace. Non content d’avoir signé un partenariat potentiellement juteux avec Intel, le fabricant taïwanais (notamment connu pour ses processeurs et modems pour smartphones) vient d’annoncer une toute nouvelle lignée de processeurs. Baptisée Dimensity, cette gamme accueille un premier SoC : Dimensity 1000 5G, qui a pour intérêt de regrouper sur une seule puce une partie 5G et un module Wifi 6. Le support du Bluetooth 5.1 est aussi évoqué.

Gravé en 7 nm, précise la marque, ce dernier est également annoncé comme le SoC 5G le plus efficace du marché d’un point de vue énergétique. Par sa configuration, il permet en outre un gain de place notable puisqu’il évite le recours à un modem 5G et un chipset distincts.

Dimensity 1000 5G : un SoC octocœur dernier cri, rival du Snapdragon 855+

Toujours côté connectivité, MediaTek annonce que son Dimensity 1000 5G sera le premier modem 5G à permettre le support dual SIM 5G. Il serait par ailleurs capable d’un débit descendant estimé à 4,7 Gbps, contre 2,5 Gbps mesurés en upload sur les fréquences 5G intérieures à 6 GHz.

De manière plus prosaïque, ce nouveau SoC embarque 4 cœurs Cortex A77 cadencés à 2,6 GHz et 4 cœurs Cortex A55 à 2,0 GHz, supporte jusqu’à 16 Go de LPDD4x en quad channel et prend en charge l’affichage QHD+ en 90 Hz. Côté photo, MediaTek évoque le support d’un maximum de 80 Mpx (en 24 images par seconde), mais aussi la prise en charge de deux capteurs de 32 et 16 Mpx. En vidéo, la 4K à 60 FPS est évoquée, avec un support des codecs H.264, 265, VP9 et AV1, et de l’HDR vidéo multi-frame.

Aidé de ses huit cœurs, le Dimensity 1000 5G atteint le seuil des 480 000 points sur Antutu et se stabilise à 12 096 points sur GeekBench 4.2. Son rival direct le Snapdragon 855+, lui, glane respectivement un total de 490 000 et 11 000 points sur ces deux benchmarks. Tout aussi intéressant, MediaTek estime que le Wifi 6 de sa nouvelle puce lui permet d’être 38% plus rapide que le Wifi 5 d’un Snapdragon 855, tout en consommant 40% d’énergie en moins.

Reste l’épineuse question de la disponibilité de ce Dimensity 1000 5G. De ce côté, la Chine sera la première servie. Les premiers smartphones à en être équipés devraient toutefois arriver aux Etats-Unis sur la seconde moitié de 2020. Notons enfin que ce modèle ne supporte pas les ondes millimétriques (il fonctionne sous la barre des 6 GHz), mais un autre SoC 5G attendu plus tard sera compatible assure MediaTek.