OnePlus 10 Pro : des performances photo dignes de 2020 selon DxOMark

Le laboratoire français DxOMark a évalué les performances photo du OnePlus 10 Pro et les juge bien en deçà de la plupart des modèles premium de cette année.

Cinq mois après son annonce, le OnePlus 10 Pro est finalement passé sur le banc d’essai du laboratoire français DxOMark. L’occasion d’évaluer aussi bien ses performances photo, mais également la qualité audio du dernier smartphone premium en date de OnePlus.

Et malgré le partenariat entre OnePlus et Hasselblad, force est de constater que le OnePlus 10 Pro a eu du mal à convaincre DxOMark. Le laboratoire français lui a en effet arrogé un score global de 127 points, avec 132 points en photo, 72 points pour le zoom et 110 points en vidéo. Le smartphone arrive ainsi à la 27e place du classement, seulement un point devant l’Oppo Find X2 Pro lancé il y a deux ans et derrière l’iPhone 12 Pro.

Le top 10 de DxOMark n’est donc pas chamboulé par cette nouvelle entrée, puisqu’on retrouve en tête :

Pour justifier le score du OnePlus 10 Pro, DxOMark déplore des soucis notables en basse lumière avec du bruit numérique, un problème de balance des blancs ou des ombres trop marquées. Le laboratoire français regrette également la trop faible portée du zoom proposée sur le smartphone. Pour rappel, le OnePlus 10 Pro est doté d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif, mais la longue focale est limitée à un équivalent 77 mm. Surtout, en ultra grand-angle comme avec le téléobjectif, le OnePlus 10 Pro fournit des images qui manquent de détails et avec un manque de saturation à l’exception de certaines teintes comme le vert :

Le OnePlus 10 Pro n’est pas au niveau des meilleurs appareils dans le segment ultra haut de gamme. Il a un niveau similaire à celui de smartphones plus anciens comme l’iPhone 12 Pro et l’Oppo Find X2 Pro.

La 57e place pour le classement audio

Pour la qualité audio du smartphone, DxOMark a cette fois alloué le score de 66 points, positionnant le OnePlus 10 Pro à la 57e place de son classement. C’est surtout le manque de puissance et de basses qui sont reprochées au smartphone pour la lecture ainsi que la performance dynamique assez faible à l’enregistrement. DxOMark salue néanmoins un bon équilibre entre les différentes tonalités lors de l’écoute de musique avec les haut-parleurs du smartphone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.