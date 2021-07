Qualcomm dévoile son smartphone de référence, conçu avec Asus

Qualcomm et Asus ont collaboré pour développer un smartphone particulièrement haut de gamme, conçu pour être la référence des smartphones sous Snapdragon.

C’est un projet plutôt original sur lequel ont travaillé Asus et Qualcomm. Les deux constructeurs se sont en effet associés pour concevoir un smartphone proposant ce qui se fait de mieux sur le marché.

Ce « Qualcomm Phone » — ou officiellement Qualcomm Smartphone for Snapdragon Insiders — adopte ainsi des caractéristiques très haut de gamme parmi lesquelles on va bien évidemment retrouver une puce Snapdragon 888, mais également 16 Go de RAM LPDDR5 et 256 de stockage UFS 3.1. Pour la batterie, c’est un accumulateur de 4000 mAh qui a été intégré, compatible avec Quick Charge 5.0 et une puissance allant jusqu’à 65 W. En revanche, Asus et Qualcomm ont fait l’impasse sur la charge sans fil.

Un écran doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Concernant l’écran, le smartphone profite d’une dalle Amoled avec une définition QHD+ de 6,78 pouces et, surtout, un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Côté son, l’appareil est bien évidemment compatible avec le label Snapdragon Sound lancé en mars dernier par Qualcomm. Il est d’ailleurs fourni avec une paire d’écouteurs sans fil Master & Dynamic MW08.

La connectivité non plus n’a pas été oubliée, puisque le téléphone est bien évidemment compatible Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, mais aussi avec l’ensemble des fréquences 5G, aussi bien les bandes inférieures à 6 GHz que les ondes millimétriques. Le smartphone prend ainsi en charge des débits allant jusqu’à 7,5 Gbps.

Trois appareils photo à l’arrière

Enfin, pour la photo, le téléphone est doté d’un module avec trois appareils photo au dos : un appareil principal Sony IMX686 de 64 mégapixels (f/1,8), un appareil ultra grand-angle Sony IMX363 de 12 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif avec zoom optique x3 accompagné d’un capteur photo de 8 mégapixels. Pour les selfies, c’est un capteur de 24 mégapixels qui a été intégré dans la bordure supérieure de l’écran. Il n’est en effet question ici ni d’encoche ni de poinçon pour intégrer l’appareil photo frontal.

Le smartphone d’Asus et Qualcomm fait cependant quelques compromis par rapport aux modèles haut de gamme de 2021 de chez Samsung, Xiaomi ou Oppo. Comme on l’a vu, l’écran n’occupe pas l’intégralité de la face avant et s’accompagne de bordures en haut et en bas. Il n’est pas non plus incurvé sur les rebords. Absent notable, le nouveau Snapdragon 888+ est ici remplacé par l’ancienne génération, le Snapdragon 888 tout court. Surtout, on va retrouver le lecteur d’empreintes digitales non pas sous l’écran, mais au dos.

Le smartphone développé par Qualcomm et Asus ne sera disponible qu’auprès des internautes inscrits au programme Snapdragon Insider de Qualcomm. Dans un premier temps, il ne sera disponible qu’aux États-Unis, en Chine, en Grande-Bretagne et en Allemagne, au prix de 1499 dollars. Aucun prix en euros n’a encore été annoncé.