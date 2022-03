OnePlus 10 Ultra : un modèle plus premium que le Pro serait en préparation

Un leaker évoque la feuille de route des sorties de smartphones OnePlus pour l'année. Dans la liste, un modèle Ultra attire tout particulièrement l'attention.

Les sorties de produits sont de moins en moins prévisibles chez OnePlus. Au lancement de la marque, le calendrier était très simple : un smartphone par an (à l’exception du OnePlus X, tentative ratée de conquérir un nouveau marché). Puis est arrivée la gamme « T », forçant un renouvellement tous les 6 mois, puis les déclinaisons Pro, et enfin la gamme Nord et les déclinaisons « R » en Inde. Aujourd’hui, sans arriver au niveau d’un Xiaomi, OnePlus propose donc un catalogue plutôt complet couvrant différentes tranches de prix et différents besoins. Et la liste pourrait continuer de s’étoffer.

Un OnePlus 10 Ultra ?

Yogesh Brar, un leaker bien connu qui a visé juste à plusieurs reprises affirme connaître la feuille de route de OnePlus pour 2022. Il évoque ainsi les dates de sortie du OnePlus 10 Pro (ce qui n’est pas une surprise), des OnePlus Nord CE 2 Lite et Nord 2T, du OnePlus 10R, mais aussi d’un certain OnePlus Nord 3, ou Nord Pro, et d’un OnePlus 10 Ultra, ou 10 Pro Plus.

Si l’information est avérée, cela voudrait donc dire que OnePlus préparerait un nouveau modèle qui viendrait étoffer sa gamme principale par le haut. La terminologie « Ultra » laisse penser qu’il pourrait s’agir d’une version plus premium encore que le OnePlus 10 Pro, tandis qu’un « 10 Pro Plus » pourrait n’être qu’une version plus grande du OnePlus 10 Pro.

Ce OnePlus 10 Ultra sortirait à la fin du troisième trimestre, plus précisément en octobre selon un autre leaker moins connu. Sa fiche technique n’est cependant pas connue pour le moment. On peut éventuellement espérer la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 1+, mais celle-ci n’a pas encore été ne serait-ce qu’évoquée par Qualcomm pour le moment. Il faudra donc encore attendre quelques mois avant d’en savoir plus sur ce potentiel OnePlus 10 Ultra très mystérieux.

