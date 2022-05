Le Motorola Frontier serait équipé d’un capteur de 200 Mpx

Alors que le Motorola Frontier a été officialisé en Chine, on apprend que le prochain smartphone haut de gamme de la marque serait équipé d'un capteur de 200 Mpx.

Motorola Chine a publié une image pour annoncer le capteur principal du Motorola Frontier : son prochain smartphone haut de gamme. Un capteur qui a une définition de 200 Mpx présenté comme une « nouvelle référence en matière d’expérience d’image ».

Un capteur de Samsung de 200 Mpx pour le Frontier

Selon les précédentes rumeurs concernant le Motorola Frontier, le capteur photo principal de ce téléphone serait l’ISOCELL HP1 200MP de Samsung. Destiné aux smartphones, il permet de prendre des photos d’une définition supérieure à la 16K.

Mais, en combinant 16 pixels en un, le capteur pourrait faire de belles photos de nuit en 12,5 mégapixels. Pour la vidéo, ce smartphone Motorola pourra filmer jusqu’en 8K en fusionnant 4 pixels en un, à 30 images par seconde.

Ce qu’on sait sur le Motorola Frontier

Comme le rapport GSMArena, Motorola a annoncé que son prochain téléphone fonctionnerait grâce au SoC Snapdragon 8+ Gen 1 que Qualcomm a présenté il y a quelques jours. Selon les autres rumeurs, le Motorola Frontier serait équipé d’un écran au format 20:9 « pOLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une caméra selfie de 60 MP ». La batterie serait d’une capacité de 4 500 mAh et pourrait être rechargée à une puissance de 125 W, et entre 30 et 50 W en sans-fil. Deux versions seraient disponibles : une version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et une version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Par ailleurs, des leaks ont permis de voir à quoi devrait ressembler le Motorola Frontier. La marque travaillerait sur une charge ultra rapide sur ses smartphones pour concurrencer Xiaomi et les autres constructeurs.

