L’Asus ROG Phone 6 sera équipé du Snapdragon 8+ Gen 1 pour une meilleure autonomie

Pas encore annoncé, on sait que l'Asus ROG Phone 6 sera équipé du SoC Snapdragon 8+ Gen 1. C'est la marque qui l'annonce officiellement par l'intermédiaire d'un communiqué de presse. Une puce dont l'efficacité énergétique devrait être meilleure que sa prédécesseure.

Alors que Qualcomm a présenté il y a quelques jours le Snapdragon 8+ Gen 1, un SoC haut de gamme, Asus en profite pour annoncer que son ROG Phone 6 sera équipé de cette toute dernière puce. Une annonce alors même que ce téléphone gaming n’a pas encore été présenté officiellement.

Des performances encore meilleures sur l’Asus ROG Phone 6

Asus encense la nouvelle puce de Qualcomm, déclarant que le GPU Qualcomm Adreno « augmente de 50% la vitesse du GPU et jusqu’à 50% l’efficacité énergétique de ce dernier ». Des performances qu’on retrouve sur le processeur, qui seraient 15% plus grandes par rapport au Snapdragon 888, qu’on retrouvait dans le ROG Phone 5.

Asus souhaite faire donc encore mieux sur la sixième itération du ROG Phone, avec un téléphone qui permettrait « de jouer jusqu’à 70 minutes de plus ou d’écouter de la musique jusqu’à 14,5 heures de plus », grâce à des « économies d’énergie plus élevées ». Selon Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1 chaufferait moins que le Snapdragon 8 Gen 1, qui avait tendance à chauffer. D’ailleurs, le fondeur ne sera plus Samsung Foundry, mais TSMC dont le procédé de fabrication en 4nm est réputé plus efficace. Aussi, cette puce passe le cap des 3 GHz avec une fréquence maximale pouvant atteindre 3,2 GHz : un petit gain de performances qui devrait convenir à un smartphone axé sur la pratique du jeu vidéo.

À part cela, rien d’autre n’a été annoncé par Asus au sujet de son ROG Phone 6 : on sait seulement qu’il « sera annoncé officiellement dans un avenir proche ». D’autres smartphones haut de gamme pourraient profiter de la toute dernière puce haut de gamme de Qualcomm dans les mois à venir.

