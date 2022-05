Motorola tease son Razr 3 avec un Snapdragon 8+ Gen 1

Motorola a peut-être confirmé son futur smartphone pliant Razr 3 et bonne nouvelle : il embarquerait le tout dernier SoC haut de gamme annoncé par Qualcomm : le Snapdragon 8+ Gen 1.

Alors que le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm a été présenté il y a quelques jours, le fabricant Motorola a annoncé qu’un de ses futurs smartphones sera équipé de ce SoC. Mais dans cette annonce, on peut déceler que ce modèle pourrait être un pliant : serait-ce le Razr 3 ?

Le directeur général de Motorola publie une image qui annonce le Razr 3

Sur le réseau social chinois Weibo, le directeur général de Motorola Shen Jin a publié une image assez mystérieuse, rapportée par PhoneArena. Elle annonce en fait que le constructeur travaille sur un téléphone équipé du Snapdragon 8+ Gen 1, SoC dédié aux smartphones haut de gamme. Il déclare qu’à l’intérieur de cette image, un easter egg se cache.

L’easter egg n’est pas le SoC annoncé, mais il se cache un peu plus bas. La lumière provient de ce qu’on pourrait voir comme un smartphone pliant.

Ce qu’on sait du Motorola Razr 3

Cependant, malgré cet indice, on n’en sait pas davantage à propos du Razr 3 du côté de Motorola. Pour le moment, des rumeurs disent que le successeur du Razr 2 aurait le droit à une compatibilité Ultra Wide Band (UWB), de 6 à 12 Go de RAM, de 128 à 512 Go de stockage et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les plus curieux ont été servis puisqu’il y a quelques semaines, le design du Motorola Razr 3 a fuité : il s’inspirerait de ce que fait le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Parmi les autres nouvelles informations, l’écran serait FHD+, le capteur selfie de 32 Mpx, un capteur principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx capable de réaliser des photos en macro.

Le Motorola Razr 3 devrait sortir en Chine cet été, mais arriverait plus tard dans nos contrées ; deux coloris seraient disponibles : noir ou bleu. S’il est confirmé, le Razr 3 serait donc parmi les premiers smartphones à profiter du Snapdragon 8+ Gen 1. On a d’ailleurs appris que l’Asus ROG Phone 6 en serait équipé aussi tout comme le Motorola Frontier qui a été teasé par le constructeur, avec un capteur photo de 200 Mpx.

