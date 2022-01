Le Motorola Razr 3 sera un vrai fleuron : Snapdragon 8 Gen 1 et UWB de la partie

Motorola prépare une troisième génération de smartphone pliable. Cette fois, il n'aurait rien à envier aux autres fleurons du marché.

Motorola est l’un des premiers fabricants à avoir lancé un smartphone pliable sur le marché avec Samsung. Contrairement au fabricant sud-coréen, Motorola a eu rapidement l’idée d’un smartphone à clapet que l’on pourrait replier pour le ranger dans la poche.

Malheureusement, les premières générations ont peu convaincu la presse en raison de limites techniques face à un prix élevé. Avec le Motorola Razr 3, le fabricant proposerait une fiche technique à la hauteur.

Une vitrine technologique

C’est le site XDA-Developers qui dévoile grâce à ses sources des informations sur le nouveau Motorola Razr. On y apprend que le smartphone intégrerait une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ce qui devrait le démarquer vis-à-vis de ses prédécesseurs qui se contentaient d’un Snapdragon 710 ou 765G.

Ce n’est pas tout, le Razr 3 aurait le droit à une compatibilité Ultra Wide Band, ou UWB, permettant de localiser précisément l’appareil. C’est une technologie que l’on retrouve notamment dans l’iPhone.

Le SoC sera épaulé par 6 à 12 Go de RAM et 128 à 512 Go de stockage. Le NFC serait aussi de la partie pour les paiements sans contact.

Aucune information précise sur les caractéristiques de l’écran en revanche. XDA-Developers précise tout de même que l’écran aurait un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Si la fiche technique du téléphone commence à faire l’objet de fuites, nous devrions en entendre parler dans les mois à venir.

