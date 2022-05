Motorola Razr 3 : le look du prochain smartphone pliant façon Z Flip fuite

Le prochain pliant de Motorola s'inspirerait fortement du design du Galaxy Z Flip 3. Il passerait en autres d'une caméra à deux modules photos à l'arrière et son lecteur d'empreintes rejoindrait le bouton d'alimentation.

Samsung domine pour l’heure le marché des smartphones pliants, mais de plus en plus de marques s’y aventurent et l’hégémonie du géant coréen pourrait peu à peu se craqueler. L’une des premières marques à s’être attaqué à ce nouvel El Dorado très tôt est Motorola avec sa série Razr, qui propose le même format orienté compact que les Galaxy Z Flip.

Une inspiration nette

Le prochain prétendant, qui devrait s’appeler Motorola Razr 3 en toute logique, porte le nom de code de Maven. Ses premières images viennent de fuiter grâce au très fiable leaker Evan Blass, avec la complicité du site 91 Mobiles.

Vu le carton du dernier Galaxy Z Flip 3, c’est sans surprise qu’on découvre un Razr 3 qui s’en inspirerait, avec ses deux appareils photo relégués en bas à gauche de l’appareil lorsqu’il est refermé. Le Razr 2 avait en effet choisi de placer son seul et unique capteur en plein centre du téléphone juste sous l’écran.

Autre ressemblance frappante, le téléphone devrait adopter un format plus carré. Le capteur d’empreintes devrait aussi retourner du côté du bouton d’alimentation. On constate que l’écran probablement FHD+, une fois ouvert, est percé en son centre d’un poinçon. L’appareil photo caché là devrait proposer 32 mégapixels.

Selon 91 Mobiles, le Razr 3 possèderait une caméra 50 mégapixels ainsi qu’un ultra grand angle (avec capteur 13 mégapixels) capable de gérer les clichés en macro.

L’appareil devait au départ sortir en deux versions, l’une avec un Snapdragon 8 Gen 1, l’autre avec un Gen 1 Plus, mais divers retards auraient pu remettre en cause ce choix de SoC. Le téléphone devrait être accompagné de 8 à 12 Go de RAM et de 256 à 512 Go de stockage interne.

Quand sortira le Motorola Razr 3

Le Motorola Razr 3 est attendu pour une sortie chinoise à l’été 2022. Il faudra toutefois attendre pour mettre la main dessus qu’une date de sortie globale soit arrêtée. Le téléphone devrait être disponible en noir ou bleu.

