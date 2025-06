Pourquoi ces nouveaux écouteurs étanches de Suunto font parler d’eux chez les sportifs ?

La marque Suunto, reconnue pour ses montres sportives et ses équipements dédiés aux activités de plein air, élargit son offre audio avec le lancement des écouteurs Aqua Light. Modèle à conduction osseuse, totalement étanche et ultra-léger, il veut vous accompagner sous l’eau, mais aussi, plus généralement lors de vos activités sportives.

Les modèles d’écouteurs qui sont capables d’être utilisés en piscine voire en mer ne sont pas légion. En effet, à part Suunto, aussi spécialisé dans les montres connectées à destination des sportifs, il y a la marque Shokz, mais après… Cette dernière propose notamment les OpenSwim Pro. Après les écouteurs Aqua, Suunto étoffe donc offre avec Aqua Light. Ce modèle, en particulier, se distingue par son poids plume, une autonomie conséquente, une capacité de stockage interne mais surtout une totale étanchéité.

Des écouteurs qui vous accompagnent vraiment partout

Les Suunto Aqua Light arborent un design relativement classique pour des modèles à conduction osseuse. Il s’enroule autour des oreilles et fait le tour du cou. Ils ne pèsent que 33 grammes contre 35 grammes pour le modèle Aqua. Cette légèreté, associée à une forme ajustée, permet donc un port confortable sur de longues périodes, sans gêner les mouvements ou alourdir. En outre, les écouteurs sont dotés d’une certification IP68, ce qui signifie qu’ils résistent à une immersion jusqu’à deux mètres pendant deux heures. D’après Suunto, les Aqua Light peuvent fonctionner des environnements extrêmes, de -20 à +60 degrés. Cette robustesse les rend parfaitement adaptés à une large palette d’activités, du vélo urbain à la natation, en passant par la randonnée ou le paddle, par exemple.

Selon Suunto, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 10 heures d’écoute sur une seule charge, avec une recharge complète en une heure. En cas de besoin urgent, une recharge rapide de 10 minutes offre trois heures supplémentaires de lecture, toujours d’après la marque.

L’une des innovations majeures de ces écouteurs est qu’ils sont capables de fonctionner sous l’eau, là où le Bluetooth devient inopérant. Grâce à 32 Go de stockage interne, il est possible de précharger jusqu’à 8 000 titres, podcasts ou livres audio. Le passage du mode Bluetooth (5.4), liaison sans fil avec lequel ils sont tout de même compatibles, au mode MP3 stocké se fait de manière fluide, offrant ainsi une écoute sans interruption, quel que soit l’environnement.

La conduction osseuse, un atout pour la sécurité et le confort

Rappelons que contrairement aux écouteurs classiques qui obstruent le conduit auditif, la technologie à conduction osseuse transmet le son par les vibrations sur les os de la mâchoire, laissant les oreilles libres. C’est différent des écouteurs dits « ouverts ». Comme ces derniers, cette approche favorise la vigilance et la sécurité, notamment pour les coureurs, cyclistes ou nageurs qui veulent rester attentifs à leur environnement. En plus, cela contribue à réduire la fatigue auditive sur de longues sessions.

En parlant de son, il y a bien entendu des transducteurs intégrés, très légèrement moins sensibles que ceux des écouteurs Aqua. Notez que par rapport à ces derniers, les Aqua Light ne supportent pas la fonction de détection des mouvements de tête, pratique pour prendre des appels ou mettre en pause la lecture de la musique.

En cas d’appel (en évitant de le faire sous l’eau), les Aqua Light intègrent un système de réduction de bruit environnemental (ENC) avec deux microphones, pour optimiser la qualité des appels et limiter les interférences lors des conversations.

Le contrôle de la musique s’effectue via des commandes sur les écouteurs et qui sont personnalisables via l’application compagnon.

Disponibilité et prix

Les écouteurs Suunto Aqua Light sont disponibles dans deux coloris : Tidal Black et Reef Blue. Leur prix de vente est fixé à 129 euros.