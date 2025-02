Huawei offre une réduction de 20 % sur ses nouveaux écouteurs sportifs FreeArc pour fêter leur sortie

Ils sont beaux ils sont chauds, ce sont les Huawei FreeArc, des écouteurs Bluetooth avec crochets d’oreille et design en pont en C que vous découvrez à moins de 100 euros en précommande.

En ce mi-février 2025, Huawei a levé le voile sur ses futurs écouteurs de sport, les FreeArc. Des modèles qui s’arriment solidement à vos écoutilles pour vous permettre de pratiquer vos activités sportives en musique ou avec des podcasts dans les oreilles sans risquer de les perdre en chemin. S’ils sont prévus pour être expédiés le 4 mars 2025, Huawei propose un code promo pour économiser 20 euros dessus jusqu’au 31 du même mois.

Les points forts des Huawei FreeArc

28 heures d’autonomie en tout

Ils sont cerfifiés IP57 pour résister à l’eau et la poussière

Leur design et conception qui tient bien sur l’oreille

Quand ils vont sortir, les Huawei FreeArc vont coûter 119,99 euros. Mais avec le code A20FREEARC valable jusqu’au 31 mars 2025, vous pouvez les commander pour 99,99 euros.

Un design pensé pour les sportifs

Les Huawei FreeArc proposent un crochet en alliage nickel-titane à mémoire de forme de 0,7 mm qui s’adapte à la forme de votre oreille. La structure des écouteurs est composée de trois éléments : une « gouttelette » de confort, un haricot acoustique et un pont en C. Le revêtement est en silicone liquide et couvre 81,5 % de la surface, ce qui fait que les sensations sur la peau sont plutôt agréables, ce qui est une bonne chose si vous comptez les porter pour de longues séances de sport.

Côté audio, les FreeArc intègrent des haut-parleurs haute sensibilité de 17 x 12 mm et une structure acoustique symétrique pour un rendu sonore équilibré. Leur système d’ondes sonores inversées dirige le son vers le canal auditif, ce qui réduit la dispersion et améliore la clarté. Les basses et les aigus sont ajustés automatiquement selon le volume d’écoute.

Une autonomie classique et un bonus si vous avez un smartphone Huawei

Les FreeArc affichent une certification IP57. Vous pouvez donc les utiliser sous la pluie ou durant une activité sportive intense. Pour les appels, Huawei propose sur un double microphone et un système de triple réduction du bruit. Comme ça, même s’il y a du vent ou beaucoup de trafic autour de vous, votre voix sera claire pour votre interlocuteur. De votre côté, vous restez conscient de votre environnement, ce qui est mieux pour la sécurité.

L’autonomie atteint 28 heures avec l’étui de charge, avec environ 7h d’écoute par cycle. La marque annonce une recharge rapide où 10 minutes offrent 3 heures d’autonomie. Par contre, il n’y a pas de réduction de bruit active pour s’isoler complètement. La connectivité Bluetooth est stable et fonctionne même sur un terrain de sport de 400 mètes. Les FreeArc de Huawei sont compatibles Android, iOS et avec les appareils Huawei via AI Life. D’ailleurs, si vous avez un smartphone Huawei, vous pouvez connecteur deux paires d’écouteurs sur le même appareil.

