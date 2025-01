Huawei solde déjà ses derniers écouteurs sans fil haut de gamme, les FreeBuds Pro 4

Huawei se la joue généreux en ce début d’année, à l’occasion des soldes d’hiver. Ses derniers écouteurs haut de gamme, sortis en décembre dernier seulement, sont en promotion sur son site officiel. Ainsi, au lieu de 199 euros, les Huawei FreeBuds Pro 4 sont affichés à 169 euros grâce à un code promo.

Comme à leur habitude, les écouteurs premium de Huawei ont eu droit à leur mise à jour annuelle en décembre dernier. Une nouvelle édition qui marque une montée en gamme des FreeBuds Pro, avec un design peaufiné et plusieurs améliorations ici et là . Et bien qu’ils soient très récents, les Huawei FreeBuds Pro 4 profitent d’une réduction de 30 euros à l’occasion des soldes d’hivers grâce à un code promo sur son site officiel.

Trois points forts des Huawei FreeBuds Pro 4

Technologie avancée de réduction de bruit active

Qualité audio haute résolution

Jusqu’à 30 heures d’autonomie avec le boitier

Au lieu de 199,99 euros, les Huawei FreeBuds Pro 4 sont aujourd’hui disponibles en promotion à 169,99 euros sur le site officiel Huawei, grâce au code promo A30HWPRO4.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant les Huawei FreeBuds Pro 4.

Un design premium et un confort optimisé

S’ils ne marquent une révolution en termes de design par rapport au précédent modèle, les Huawei FreeBuds Pro 4 n’en restent pas moins élégants et minimalistes. Avec leur finition haut de gamme et leur boîtier compact, ces écouteurs sans fil s’inscrivent parfaitement dans la lignée des produits premium du constructeur chinois. Conçus pour être légers et ergonomiques, ils s’adaptent parfaitement à toutes les morphologies d’oreilles grâce aux embouts en silicone de différentes tailles inclus dans la boîte. On peut cependant leur reprocher d’être assez sensible aux traces de doigts et d’être légèrement glissants. Cela ne les empêche pas de proposer des améliorations matérielles qui les rendent toujours plus premium. On notera également qu‘ils sont résistants à l’eau et à la poussière (IP54), un argument majeur pour les sportifs.

Qui dit premium dit aujourd’hui réduction de bruit active. Et c’est évidemment le cas des Huawei FreeBuds Pro 4 qui profitent d’ailleurs de la technologie « open-fit active noise cancellation » (ANC 3.0). Cette dernière leur permet d’assurer une réduction efficace des bruits ambiants, permettant de profiter pleinement de sa musique ou de ses appels même dans des environnements bruyants. La connectivité multipoint, quant à elle, permet de basculer facilement entre plusieurs appareils, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur, garantissant ainsi une expérience fluide et sans compromis.

Qualité sonore au top, mais une autonomie perfectible

Mais rentrons dans le vif du sujet, à savoir la qualité audio des Huawei FreeBuds Pro 4. Ces derniers sont équipés de haut-parleurs dynamiques de 11 mm, offrant une qualité sonore impressionnante avec des basses profondes et des aigus clairs. La prise en charge des codecs LDAC et AAC garantit une expérience d’écoute haute résolution, idéale pour les amateurs de musique exigeants.

Reste que les FreeBuds Pro 4 ne sont pas parfaits. Avec jusqu’à 6 heures d’écoute sans ANC et 4 heures avec ANC activé, ils se positionnent dans la moyenne basse en termes d’autonomie. Fort heureusement, leur boitier permet d’étendre leur autonomie jusqu’à 30 heures. À cela s’ajoute le fait qu’ils se rechargent très rapidement : 10 minutes de charge pour 2 heures d’écoute. De quoi équilibrer quelque peu leur principal défaut.

