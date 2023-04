C’est confirmé, le Xiaomi 13 Ultra sera dévoilé très prochainement

Xiaomi a confirmé l'arrivée du Xiaomi 13 le 18 avril prochain. Comme d'habitude, il s'agit d'un lancement mondial, ce qui signifie qu'il faudra sans doute attendre un peu avant la sortie française.

Alors que Xiaomi a déjà sorti ses nouveaux modèles haut de gamme, les Xiaomi 13, 13 Lite et 13 Pro, il manquait un modèle Ultra pour couronner le tout. L’attente ne devrait plus trop tarder. Xiaomi s’apprête à dévoiler le Xiaomi 13 Ultra le 18 avril 2023, à 13 heures, heure de France métropolitaine.

L’expression À Shot Above accompagne le poster d’invitation. On peut y voir un jeu de mots entre l’expression « A cut above » qui signifie « au-dessus de la mêlée » avec l’ajout du mot shot, qui fait référence à la photographie.

Bien sûr, dans la gamme, l’Ultra est censé être le modèle le plus avancé en photo. Il intègrerait quatre modules photo, comme le laissent entendre les récents rendus 3D publiés par Smartprice et OnLeaks. Sur Weibo, divers postes de la marque laissent penser qu’il y aurait un 23 mm, un 75 mm et un 120 mm. Il devrait en outre intégrer la meilleure puce sur le marché, le Snapdragon 8 Gen 2.

Another significant milestone in our strategic partnership with Leica! We're thrilled to bring you the latest optical systems and the most exceptional Summicron lens yet in mobile imaging, achieving consistent optical excellence across different lenses from wide to telephoto for… pic.twitter.com/WCinsG7fow

— Lei Jun (@leijun) April 6, 2023