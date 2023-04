Xiaomi 13 Ultra : visuels et prix sont dans la nature… la sortie approche

Le Xiaomi 13 Ultra voit ses premiers rendus et ses prix être dévoilés à quelques encablures de sa présentation officielle. Le flagship de Xiaomi devrait intégrer quatre modules photo et un Snapdragon 8 Gen 2.

Alors que le lancement du Xiaomi 13 Ultra est prévu aux alentours du 18 avril, les fuites se font de plus en plus présentes à l’égard de ce flagship, qui, murmure-t-on, devrait sortir en France, contrairement à son prédécesseur.

Dernière indiscrétion de taille, le site Smartprix.com (en collaboration avec OnLeaks) a publié des rendus du futur smartphone haut de gamme. On y découvre un design proche du Xiaomi 13 Pro, avec deux différences notables : des tranches plates et un bloc photo gigantesque pour souligner le caractère ultra de l’appareil. En dépit de ces tranches plates, on distingue tout de même un écran incurvé, passage obligé pour un smartphone premium chinois.

Quatre appareils photo

Le module photo arborerait un coloris noir qui se différencierait de celui du dos du téléphone, blanc sur le rendu publié. Le module accueillerait donc quatre appareils photo (dont probablement au moins un équipé d’un capteur un pouce) ainsi que deux flash LED. Sur certains clichés, on peut distinguer l’épaisseur du bloc photo qui semble pour le moins encombrant. Petite touche d’originalité, on distingue une légère épaisseur juste en dessous du bloc photo, qu’on imagine là pour favoriser la prise en main confortable du téléphone.

Rendu 3D du Xiaomi 13 Ultra // Source : Smartprix.com/OnLeaks Rendu 3D du Xiaomi 13 Ultra // Source : Smartprix.com/OnLeaks Rendu 3D du Xiaomi 13 Ultra // Source : Smartprix.com/OnLeaks

De manière plus classique, vous distinguerez un poinçon central pour la caméra selfie, des boutons situés tous à droite, des bordures excessivement fines tout autour de l’écran.

Selon les informations de Smartprix et OnLeaks, l’appareil intègrerait un écran 6,7 pouces QHD Amoled rafraichi en 120 Hz. Il disposerait d’un Snapdragon 8 Gen 2 et de 8 à 16 Go de RAM. La capacité de sa batterie s’élèverait à 4900 mAh et il intègrerait une charge de 90 W en filaire et 50 W en sans fil. Ses dimensions seraient du genre généreuse, avec 163,18 mm de hauteur, 74,64 de largeur et surtout 9,57 mm d’épaisseur.

Une autre fuite provenant d’un compte Weibo inconnu au bataillon, détaille également les prix de l’appareil. Vu l’absence de réputation du compte, il convient de regarder ces informations avec beaucoup de prudence. Voici les trois configurations avancées :

8 Go de RAM + 256 Go de stockage, 6299 yuans (soit près de 840 euros HT) ;

12 Go de RAM + 256 Go de stockage, 6799 yuans (soit près de 905 euros HT) ;

16 Go de RAM + 512 Go de stockage, 7499 yuans (soit près de 1000 euros HT).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.