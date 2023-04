Xiaomi 13 Ultra : c’est confirmé, le lancement mondial est imminent

Le lancement imminent du Xiaomi 13 Ultra est confirmé officiellement par la marque qui donne rendez-vous dans le courant du mois d'avril. Autre information importante : le smartphone sera disponible au niveau mondial.

« Rendez-vous ce mois-ci ». Xiaomi ne laisse aucune place au doute et confirme que le lancement du très attendu Xiaomi 13 Ultra aura lieu en avril, confirmant ainsi les rumeurs qui circulaient jusqu’à présent. Ce n’est pas tout. Il s’agira par ailleurs d’un lancement mondial. Initiative surprenante de la part de la marque qui a l’habitude de sortir ses smartphones exclusivement en Chine dans un premier temps avant de les rendre disponibles quelques semaines ou mois plus tard sur d’autres marchés. À noter que certains modèles officialisés n’ont jamais vu le jour en Europe ou en France à l’instar du 12S Ultra.

Ici, la stratégie a donc quelque chose de rafraîchissant. « Présenté en avril, le Xiaomi 13 Ultra sera disponible sur les marchés mondiaux dans les mois à venir », écrit le constructeur dans un tweet. Il confirme ainsi d’emblée le caractère mondial du lancement.

Marking another milestone for the strategic cooperation between Xiaomi and @leica_camera, and the mobile photography world.

Debuting this April, #Xiaomi13Ultra will be available in global markets in the coming months. https://t.co/ljTyEmFbGK

— Xiaomi (@Xiaomi) April 6, 2023