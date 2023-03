Xiaomi 13 Ultra : une date de lancement semble se préciser

Le Xiaomi 13 Ultra verrait bel et bien le jour prochainement d'après une supposée affiche annonçant une officialisation en avril 2023. En outre, il semblerait que ce modèle puisse ensuite débarquer en Europe et en France.

Nous avons déjà testé le Xiaomi 13 Pro tandis que le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Lite ont aussi débarqué en Europe (et donc en France). Mais qu’en est-il du Xiaomi 13 Ultra qui fait parler de lui de temps à autre sur les internets ? Les rumeurs concernant sa date de sortie repartent de plus belle depuis qu’une affiche supposée a été partagée sur Weibo.

L’image en question indique une présentation du Xiaomi 13 Ultra le 17 avril 2023, à 19 heures en Chine. Cette information est à prendre avec des pincettes, mais elle s’inscrit dans une série de fuites autour de ce même smartphone.

Le Xiaomi 13 Ultra en Europe ?

Quelques jours auparavant, le leaker IceUniverse indiquait que le téléphone allait avoir droit à une sortie à l’internationale — contrairement au Xiaomi 12S Ultra de 2022 et un autre leaker, SnoopyTech, précisait même que ce lancement hors des frontières chinoises aurait lieu en mai.

Pour en revenir à l’affiche partagée sur Weibo, on y voit une mention au partenariat photo avec le spécialiste du secteur Leica. On peut d’ailleurs d’ores et déjà imaginer que le Xiaomi 13 Ultra, s’il sort bel et bien, cherchera à aller s’installer vers le haut du classement de DXOMARK, voire même à détrôner le Honor Magic 5 Pro qui occupe la première place actuellement.

