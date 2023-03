Realme Pad : la version 128 Go de cette tablette est encore plus abordable que d’habitude

Après les smartphones au rapport qualité-prix excellent, Realme s'est lancée il y a peu dans les tablettes tactiles. Alors que le marché n'est plus aussi dynamique qu'auparavant, le rival de Xiaomi compte peut-être inverser la tendance en proposant des références abordables. C'est le cas de sa tablette emblématique, la Realme Pad, dont la version de 128 Go passe de 289,99 euros à 219,99 euros sur Amazon.

Realme s’est lancée sur le marché des tablettes tactiles en septembre 2021 en sortant la Realme Pad, une tablette simple, pensée pour la famille et abordable. Un petit vent de fraîcheur sur un marché dominé par les iPad coûtant des mille et des cents. Cette tablette est un modèle d’entrée de gamme, donc n’escomptez pas faire des folies avec. Mais, la Realme Pad reste tout de même une bonne affaire, surtout pendant cette vente flash qui permet d’obtenir une ristourne de 70 euros pour la version 128 Go.

La Realme Pad en quelques points

Un tarif très abordable pour une tablette

Une batterie endurante

Les performances correctes du SoC MediaTek Helio G80

Au lieu de 289,99 euros habituellement, la Realme Pad (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 219,99 euros chez Amazon. La version 64 Go est également en promotion à 187,99 euros au lieu de 259,99 euros.

La simplicité comme leitmotiv

La Realme Pad est, disons-le, une tablette qui veut jouer dans la cour des grands sans avoir les capacités nécessaires. On le voit par son design qui s’inspire largement de l’iPad au niveau des bordures fines et de la disposition des boutons. Cette tablette mise d’ailleurs sur sa transportabilité avec son épaisseur de 6,9 mm seulement et son poids de 440 g, un argument qui saura convaincre les travailleurs habitués aux déplacements et chez qui les tablettes tactiles regagnent en estime.

Mais en ce qui concerne l’écran, on est loin du Retina. Realme est dans la simplicité avec un écran IPS LCD de 10,4 pouces en résolution WUXGA+ (2 000 x 1 200 pixels) et avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. La luminosité et la colorimétrie restent correctes, contrairement au rapport de contraste trop faible. La Realme Pad reste un bon appareil pour travailler ou regarder des vidéos, mais la qualité d’affichage se contente du minimum syndical et ne cherche pas à aller plus loin.

Une tablette qui va a l’essentiel

À l’intérieur, on retrouve un processeur MediaTek Helio G80 assisté de 6 Go de RAM dans sa version 128 Go. Sur ce point-là aussi, la Realme Pad reste correcte, mais cantonnée à la simplicité. Cette tablette n’aura aucun mal à accomplir les tâches courantes telles que la navigation Internet et le visionnage de vidéos, mais pour le gaming, c’est une autre paire de manches. Les jeux peu gourmands en ressource peuvent tourner sans problème. Cependant, les derniers jeux 3D subiront invariablement des ralentissements.

La Realme Pad a au moins le mérite d’exceller en endurance avec sa batterie de 7100 mAh qui lui assure une autonomie de 12 heures en lecture vidéo. C’est parfait pour les travailleurs et les étudiants qui comptent sur un appareil pouvant durer une journée de travail. La recharge est en revanche limitée à 18 W et peut prendre pas loin de trois heures pour refaire le plein. Cette tablette peut vous convenir, mais à condition de ne pas trop lui en demander.

Afin de comparer la Realme Pad avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes pas chères du moment.

