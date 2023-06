Realme Pad : cette tablette abordable est bradée à moins de 100 € pour les soldes

Lancée il y a deux ans, la Realme Pad est une tablette familiale efficace qui a déjà fait ses preuves grâce à une fiche technique équilibrée. Si la première ardoise de la marque est habituellement vendue à un prix contenu, les soldes d'été sont l'occasion de voir son tarif dégringoler. En effet, Rue du commerce propose cette Realme Pad à 99 euros au lieu de 239 euros.

C’est en 2021 que la marque Realme, davantage habituée à proposer des smartphones, a investi le marché des tablettes avec sa toute première ardoise, sobrement baptisée Realme Pad. Davantage taillée pour un usage familial, cette tablette n’est peut-être pas la plus puissante du marché, mais sa fiche technique équilibrée en fait un modèle qui se recommande facilement. C’est encore plus le cas actuellement puisque pendant ces soldes d’été, le prix de la Realme Pad chute à un niveau encore rarement vu depuis sa sortie.

Les points forts de la Realme Pad

Un design sobre et élégant

Une puce Mediatek Helio G80 + 3 Go de RAM

Des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Une bonne autonomie

Habituellement proposée à 239 euros, la Realme Pad (32 Go) est désormais affichée à 99 euros chez Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Realme Pad. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Realme Pad (2021) au meilleur prix ?

Quand Realme s’inspire d’Apple

Lorsque Realme a dévoilé, il y a deux ans, sa toute première tablette, la marque n’a pas hésité à comparer son modèle avec l’iPad d’Apple, notamment en raison de son épaisseur plus fine (6,9 mm contre 7,5 mm pour la tablette de la marque à la Pomme). Et ce n’est pas la seule ressemblance sur laquelle Realme a tablé : le constructeur a misé sur un corps métallique qui s’inspire grandement du revêtement de l’iPad, sans oublier le bouton de verrouillage situé en haut à droite.

Mais les similitudes s’arrêtent là, car la Realme Pad ne prétend pas jouer dans la même cour que l’iPad, bien plus onéreux et plus performant. La tablette intègre ainsi un écran naturellement plus modeste, à savoir une dalle IPS LCD de 10,4 pouces et dotée d’une définition de 2 000 x 1 200 pixels. Pour un tel prix, ces caractéristiques seront tout à fait suffisantes, d’autant plus pour un usage familial et des tâches simples. Le confort visuel sera bien sûr assuré.

Un modèle polyvalent et endurant

Côté performances, la Realme Pad est équipée d’une puce MediaTek Helio G80, ici épaulée par 3 Go de mémoire vive. Si la puissance est inférieure à celle de sa principale concurrente, la Xiaomi Pad 5 et son Snapdragon 860, cette configuration demeurera idéale pour un usage familial et simple (navigation sur Internet, consultation de réseaux sociaux, visionnage de vidéos ou de séries…). Le lancement des applications s’effectuera rapidement et sans ralentissement, et vous pourrez même faire tourner quelques jeux 2D sans encombre et de manière réactive. Les parents apprécieront par ailleurs la présence de Google Kids Space, un mode destiné aux enfants qui leur propose plusieurs contenus pédagogiques. Notez aussi la présence de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, qui diffuseront donc un son vaste et immersif. Côté stockage, vous aurez droit à une capacité de 65 Go, que vous pourrez toutefois étendre jusqu’à 1 To en insérant une carte microSD dans le port prévu à cet effet. Notez par ailleurs que la tablette sera aussi compatible avec le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.1 (pratique pour connecter des appareils en mode sans fil).

Autrement, la Realme Pad possède un capteur de 16 mégapixels à l’arrière, et un capteur ultra-angle de 8 mégapixels à l’avant, pratique pour des visios ou des appels vidéos en famille. Concernant son autonomie, la Realme Pad dispose d’une batterie de 7 100 mAh, qui, selon la marque, accorde 65 jours d’autonomie en mode veille. Avec une utilisation modérée, la tablette devrait pouvoir tenir une journée entière. Pour la recharge, un bloc d’alimentation de 18 W est fourni.

Soldes d’été 2023 : les meilleures offres choisies par Frandroid

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres.

Nos sélections par marchands

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’été 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).