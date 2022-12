Realme Pad : une tablette abordable qui l’est encore bien plus aujourd’hui

Comment s'imposer sur un marché concurrentiel des tablettes tactiles quand on débute ? Pour Realme, la réponse est assez simple : un excellent rapport qualité/prix, bien sûr, et un design s'inspirant de l'iPad. Ça donne la Realme Pad. Son prix initial de 259 euros pour la version 4+64 est réduit à 169 euros en ce moment sur Cdiscount.

Pour son entrée dans le marché des tablettes tactiles, Realme a choisi de s’attaquer au segment de l’entrée de gamme, avec d’ailleurs une nouvelle référence annoncée seulement en Chine pour le moment. Fidèle à sa réputation, la première tablette de la firme est abordable, élégante et polyvalente. Actuellement en promotion, vous pouvez faire alors 90 euros d’économie sur l’achat de la Realme Pad.

La Realme Pad en quelques mots

Une grande autonomie

Quatre haut-parleurs Dolby Atmos

Avec Google Kids Space

Au lieu de 259 euros habituellement, la Realme Pad (4+64 Go) est maintenant disponible en promotion à 169 euros chez Cdiscount.

La tablette familiale selon Realme

Sans le mentionner ouvertement, la configuration de la Realme Pad fait d’elle une tablette tactile destinée à la famille. Le principal argument dans ce sens est l’intégration de Google Kids Space. Cet outil protège l’enfant des contenus non appropriés et favorise son éducation. Les parents ont ainsi la main sur son activité numérique.

La Realme Pad dispose d’une dalle LCD IPS de 10,4 pouces d’une résolution de 2 000 x 1 200 pixels. Fonctionnant sous le processeur MediaTek Helio G80 et 4 Go de RAM, l’écran vous permet de streamer sans problème. De même, la tablette fera fonctionner toutes vos applications. Sa ROM de 64 Go est extensible jusqu’à 1 To vis une carte microSD.

Un design haut de gamme décomplexé

Lors de la présentation officielle de la Realme Pad en 2021, Realme a mis en avant quelques caractéristiques intéressantes. La tablette tactile est fine avec ses 6,9 mm d’épaisseur. Son poids (440 g) est contenu malgré le châssis en métal. La disposition des boutons ainsi que le design de la façade, toutefois, se sont beaucoup inspirés de l’iPad. Le tout forme une tablette élégante, surtout pour son segment.

Niveau autonomie, Realme nous gratifie d’une batterie de 7 100 mAh. En mode veille, le constructeur annonce une autonomie d’un mois et demi contre une demi journée pour un usage poussé. La recharge se fait via un port USB-C. Un chargeur de 18 W est fourni ainsi qu’un câble USB-C. Selon la situation, la Realme Pad vous donne accès à quatre modes de lecture.

Les alternatives à la Realme Pad

