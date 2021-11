Le mois de novembre 2021 vient de commencer et les nombreuses promotions du Black Friday ne vont pas tarder à arriver chez les différents e-commerçants. Quelle date ? Qui participe ? Comment ne pas rater les bons plans qui vous intéressent ? Autant de questions dont nous avons la réponse et que nous vous partageons dans cet article.

Le Black Friday, ou vendredi noir en français, est l’événement commercial que beaucoup de monde attend pour faire de bonnes affaires pendant la période des fêtes de fin d’année, notamment avec de nombreux produits Tech à prix cassé. Si les magasins physiques participent évidemment à l’opération, c’est bien sur les ventes en ligne que va se passer le nerf de la guerre entre les différents marchands. Petit tour d’horizon pour tout comprendre à l’évènement ne manquer aucune bonne affaire.

Quelle est la date du Black Friday 2021 ?

Aux États-Unis, le Black Friday a pour coutume de démarrer le vendredi qui suit directement la fête de Thanksgiving, dans le but de faire des achats un mois avant Noël. La date est donc sujette à des changements chaque année, mais en 2021 les festivités commenceront le vendredi 26 novembre prochain, dès le matin même si certains e-commerçants n’hésiteront pas activer leurs offres en avance, pour se terminer le dimanche 28 novembre à 23h59.

D’ailleurs, tout le mois de novembre sera sous le signe des promotions, puisque la Black Week, ou semaine noire en français, proposera d’ores et déjà une première salve d’offres en tout genre avant l’événement principal. Préparez-vous donc dès le jeudi 18 novembre au soir à voir apparaitre de grosses réductions sur les smartphones, tablettes, TV, objets connectés, etc.

Comment se déroule le Black Friday en France ?

Comme les incontournables soldes en France, le Black Friday est bien encadré par des conditions légales que les marchands doivent impérativement respecter. Par exemple, la vente à perte reste interdite et les limites de la promotion (« dans la limite de 3000 unités » ou « jusqu’à épuisement des stocks ») doivent être clairement affichées. Si rien n’est précisé, le commerçant devra assurer la livraison pour toute la durée de la promotion même si les stocks sont temporairement épuisés.

Les achats réalisés vous donnent évidemment droit aux mêmes conditions que pour de la vente en ligne classique hors événements commerciaux, c’est-à-dire avec une garantie légale de conformité de 2 ans et un délai de rétractation toujours de 14 jours, selon la loi.

Quels sont les sites qui font le Black Friday en France ?

Pour un marchand, louper le Black Friday n’est pas une option, car cela représente souvent une grande partie du chiffre d’affaires réalisé sur l’année entière. Il y a évidemment des exceptions, mais on peut d’ores et déjà confirmer qu’Amazon, la Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount, Rue du Commerce, Rakuten, eBay, Ubaldi, E.Leclerc, Carrefour et bien d’autres participeront à l’événement. Tous ces e-commerçants partageront leur offre du Black Friday sur une page dédiée.

Ce n’est pas tout, puisque certaines marques bien connues de la Tech proposeront directement les offres du Black Friday sur leur propre boutique en ligne. Voici la liste :

Comment se préparer au Black Friday 2021 ?

Vous l’aurez compris, le mois de novembre va être chargé en promotions et vu l’ampleur de l’événement en France, il est possible que vous passiez à côté de certains bons plans. Mais pas de panique, Frandroid fera une couverture complète et on vous donne aujourd’hui quelques conseils pour ne rien louper.

Quels bons plans attendre pour ce Black Friday 2021 ?

On rentre dans la partie spéculation, car il est difficile de savoir exactement quel produit sera à quel prix presque un mois avant l’édition 2021 du Black Friday. Cependant, on peut fortement supposer que de nombreuses catégories du monde de la Tech seront concernées par les promotions, comme les smartphones, les tablettes, les TV, les PC portables, les objets connectés, le matériel audio ou encore les forfaits mobile et box internet.

Il y a d’ailleurs fort à parier que des marques comme Xiaomi, Samsung ou Sony seront particulièrement mises en avant, puisque ces constructeurs proposent de nombreuses catégories de produits Tech, tout comme Apple. Il faudra également surveiller les appareils Dyson et Philips Hue, deux enseignes différentes, mais premium, qui proposent généralement des prix élevés tout au long de l’année.

Quel est l’événement qui se déroule après le Black Friday ?

Après le Black Friday, n’allez pas croire que les promotions sont finies ! Le Cyber Monday prendra le relai pour la journée du lundi 29 novembre 2021 avec, parfois, des offres encore plus intéressantes pour écouler les stocks restants. Les promotions ont même l’habitude de courir la semaine entière qui suit. Certains vendeurs l’utilisent aussi pour répéter certaines offres du Black Friday. L’occasion de vous rattraper si vous avez manqué les promotions et bons plans les plus intéressants du vendredi noir. Et encore après ? Il y a les promotions de Noël pardi !