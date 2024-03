La Realme Pad (Wi-Fi + 4G) se retrouve à un super prix pendant les ventes flash sur Amazon

La première tablette de Realme est une réussite. Aujourd’hui, elle est encore plus abordable pendant les ventes flash de printemps et coûte seulement 200 euros contre 323 euros sans sa version Wi-Fi + 4G LTE.

La Realme Pad de 2021 est la première itération d’un modèle du genre de la marque Realme. C’est une tablette entrée de gamme abordable qui fait le job qu’on lui demande sans pour autant être un monstre de puissance. Elle reste tout de même une bonne affaire, surtout pendant cette vente flash sur Amazon qui permet de l’obtenir dans sa version Wi-Fi + LTE et 6+128 Go avec une réduction de 120 euros.

La Realme Pad en quelques points

Un tarif très abordable pour une tablette

Une batterie endurante

Les performances correctes du SoC MediaTek Helio G80

Au lieu de 323 euros habituellement, la Realme Pad (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros sur Amazon dans sa version Wi-Fi + LTE. La Wi-Fi seule est également en promotion à 179,99 euros au lieu de 289 euros.

Où acheter La Realme Pad (2021) au meilleur prix ?

Une tablette simple, mais largement au niveau demandé

La Realme Pad propose un design qui s’inspire largement de l’iPad au niveau des bordures fines et de la disposition des boutons. Cette tablette mise d’ailleurs sur sa transportabilité avec son épaisseur de 6,9 mm seulement et son poids de 440 g, un argument qui saura convaincre les travailleurs habitués aux déplacements et chez qui les tablettes tactiles regagnent en estime.

Mais en ce qui concerne l’écran, on est loin du Retina. Realme est dans la simplicité avec un écran IPS LCD de 10,4 pouces en résolution WUXGA+ (2 000 x 1 200 pixels) et avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz. La luminosité et la colorimétrie restent correctes, contrairement au rapport de contraste trop faible. La Realme Pad reste un bon appareil pour travailler ou regarder des vidéos, mais la qualité d’affichage se contente du minimum syndical et ne cherche pas à aller plus loin.

Tout faire avec modération

À l’intérieur, on retrouve un processeur MediaTek Helio G80 assisté de 6 Go de RAM dans sa version 128 Go. Sur ce point-là aussi, la Realme Pad reste correcte, mais cantonnée à la simplicité. Cette tablette n’aura aucun mal à accomplir les tâches courantes telles que la navigation Internet et le visionnage de vidéos, mais pour le gaming, c’est une autre paire de manches. Les jeux peu gourmands en ressource peuvent tourner sans problème. Cependant, les derniers jeux 3D subiront inévitablement des ralentissements.

La Realme Pad a au moins le mérite d’exceller en endurance avec sa batterie de 7 100 mAh qui lui assure une autonomie de 12 heures en lecture vidéo. C’est parfait pour les travailleurs et les étudiants qui comptent sur un appareil pouvant durer une journée de travail. La recharge est en revanche limitée à 18 W et peut prendre pas loin de trois heures pour refaire le plein. Cette tablette peut vous convenir, mais à condition de ne pas trop lui en demander.

