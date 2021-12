Le Realme GT 2 Pro ne zoomerait finalement pas très fort

Alors que son lancement approche, les rumeurs concernant le Realme GT 2 Pro se font un peu plus précises. On apprend cette semaine que l'appareil ferait finalement l'impasse sur le téléobjectif que l'on pensait y trouver au départ.

Triste nouvelle pour le Realme GT 2 Pro, du moins si elle se confirme. Attendu le 20 décembre prochain en Chine, le nouveau flagship de Realme devait faire la part belle à un téléobjectif permettant un zoom généreux et de bonne qualité. Comme le rapporte cette semaine GSMArena, l’appareil ferait finalement sans. L’information provient de Digital Chat Station, un tipster jugé fiable — mais qui n’est pas à l’abri d’une erreur — qui ajoute que le Realme GT 2 Pro profiterait à la place d’une lentille ultra grand-angle de 150 degrés.

Un module dont la présence a été confirmée à demi-mot par Realme sur Weibo. « Explorez un horizon de 150° ! Première technologie d’imagerie du secteur », y vantait récemment la marque. Reste maintenant à connaître la résolution adoptée par ce module ultra grand-angle. De précédentes rumeurs évoquent un capteur de 50 Mpx, mais rien n’a encore été confirmé par Realme de ce côté.

Le premier smartphone ultra premium de Realme pourrait décevoir sur le zoom

Présenté comme le premier smartphone « ultra premium » de Realme, l’appareil pourrait quoi qu’il en soit décevoir sur le zoom en l’absence de téléobjectif dédié. On ignore par ailleurs quel type de troisième capteur Realme a choisi en plus du capteur principal de 50 Mpx (avec stabilisation optique) et de l’ultra grand-angle évoqué plus haut. En façade, l’appareil devrait par contre miser sur un capteur de 32 Mpx pour les selfies.

On sait pour le reste que le Realme GT 2 Pro sera l’un des premiers smartphones motorisés par le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1. On devrait par ailleurs y trouver un revêtement au toucher papier conçu à partir du « premier matériau biosourcé innovant au monde », assure Realme sans en dire plus. La partie affichage serait quant à elle basée sur une grande dalle AMOLED Full HD+ de 6,8 pouces, montant à 120 Hz. Le Realme GT 2 Pro serait enfin alimenté par une batterie de 5000 mAh potentiellement compatible avec la recharge ultra rapide 125 W.

Confirmation (ou infirmation) de ces rumeurs attendue dès la semaine prochaine avec la présentation officielle de l’engin en Chine.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.