OnePlus Nord CE 2 : la date de lancement enfin officialisée et c’est pour bientôt

En ce mois de février particulièrement chargé en annonces, OnePlus ajoute sa pierre à l'édifice. Le OnePlus Nord CE 2 va être dévoilé le 17 février prochain. Mais il ne sera pas pour tout le monde

On connaissait déjà la fenêtre de lancement du nouveau OnePlus Nord CE 2. Mais jusqu’ici, rien n’avait été confirmé par la marque. Celle-ci vient enfin d’annoncer la date de présentation de son nouveau smartphone de milieu de gamme dans une vidéo postée sur Twitter.

C’est donc bien officiel : le successeur du OnePlus Nord CE sortira le 17 février, dans un premier temps uniquement en Inde.

Tout ce que l’on sait sur le OnePlus Nord CE 2

Ce nouveau smartphone vient renforcer la gamme CE du constructeur chinois, proposée depuis juin 2021. Les lettres CE signifient « Core Edition » et désignent des appareils qui proposent le cœur de l’expérience OnePlus, mais avec tout de même des concessions pour profiter d’un tarif plus abordable. Ils se placent sur l’entrée du milieu de gamme.

Le nouveau OnePlus Nord CE 2 s’était révélé à l’occasion d’une fuite en décembre dernier, qui nous en apprenait plus sur ses caractéristiques. C’est ensuite le leaker Max Jambor qui nous avait dévoilé la fenêtre de lancement du smartphone sur février — et il avait vu juste.

Qu’attendre de ce fameux midship killer autoproclamé ? Toujours d’après les rumeurs, il profiterait d’un écran AMOLED de 6,4 pouces et 90 Hz, d’un triple capteur photo (64 + 8 + 2 MP à l’arrière), d’une caméra frontale de 16 MP. La principale différence avec le One Plus Nord CE premier du nom résiderait sur le choix du processeur, un MediaTek Dimensity 900 5G, contre une puce Snapdragon 750G auparavant. Ce SoC sera épaulé par 6 ou 8 Go de RAM selon la version choisie.

We're jacked! Aren't you??#OnePlusNordCE2 launching Feb 17. A little more than you'd expect

Get notified now: https://t.co/hBeVO7w8ls pic.twitter.com/dPI0U8Rx3C — OnePlus India (@OnePlus_IN) February 10, 2022

L’appareil posséderait en outre des haut-parleurs stéréo ainsi qu’une batterie de 4500 mAh. La charge rapide en 65 W, très attendue, est elle belle et bien confirmée dans une vidéo publiée par la marque, de même que la présence d’une prise jack 3,5 mm. Cette même vidéo nous apprend qu’il sera possible de profiter de davantage d’espace de stockage via une carte micro-SD.

Le OnePlus Nord CE 2 tournera à sa sortie sous OxygenOS 12 (basé sur Android 12), même si, à terme, cet OS devrait fusionner avec ColorOS, pour devenir le tout nouveau H2OOS.

