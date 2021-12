OnePlus Nord 2 CE : une fuite nous dévoile presque tout, avec une belle surprise

Le OnePlus Nord 2 CE, successeur du OnePlus Nord CE premier du nom, a fait l’objet d’une fuite qui nous dévoile en avance un bon nombre de ses caractéristiques. Qu’aurait-il en plus par rapport à l’ancienne génération ? Réponse ici.

En juin 2021, OnePlus nous présentait une toute nouvelle gamme de smartphones affublée d’un petit acronyme CE en guise de suffixe. Pour la marque chinoise, CE signifie « Core Edition ». Comprenez par là que le téléphone doit proposer le cœur de l’expérience OnePlus, mais avec de petites concessions qui tirent son prix vers le bas.

Forcément, le parallèle avec les téléphones FE de Samsung, pour « Fan Edition », est assez flagrant. À la différence près que le groupe coréen se concentre sur le haut de gamme, lorsque OnePlus cible davantage le bas du milieu de gamme. Tant et si bien qu’il a osé qualifier ses appareils mobiles de « midship killer », pour reprendre ses termes.

Un lancement dès début 2022 ?

Il n’empêche, le OnePlus Nord CE, qui a ouvert le bal cet été, a convaincu la rédaction grâce à un design enthousiasmant, des performances au top et une autonomie rassurante. Et bonne nouvelle, son successeur pourrait bel et bien pointer le bout de son nez au début de l’année 2022, entre janvier et février plus précisément.

Cette fenêtre de tir nous vient tout droit d’un certain Yogesh Brar, via 91Mobiles. Ce leaker n’est pas le plus populaire et doit encore faire ses preuves : il convient donc de lire les éléments qui suivent avec prudence. Bien que l’intéressé avait par exemple vu juste quant à la charge rapide de 30 W des Pixel 6. C’est donc encourageant.

Le OnePlus Nord 2 CE aurait été repéré sur l’organisme de certification indien BIS, sous le nom de code OnePlus Ivan. Niveau caractéristiques, voilà à quoi on pourrait s’attendre :

Écran : AMOLED, 6,4 pouces et 90 Hz

Caméra : 64 + 8 + 2 mégapixels à l’arrière, 16 mégapixels à l’avant

Logiciel : OxygenOS 12 basé sur Android 12

Batterie : 4500 mAh

RAM : entre 6 et 12 Go

Stockage : entre 128 et 256 Go

Prise jack 3,5 mm

Haut-parleurs stéréo

En se montrant attentif, on remarque que cette fiche ressemble comme deux gouttes d’eau à celle du OnePlus Nord CE. Sauf que des petites différences résideraient en fait dans le choix du processeur et la charge rapide. L’entreprise troquerait l’ancien Snapdragon 750G 5G contre un MediaTek Dimensity 900 5G.

La belle surprise du coté de la recharge ?

Cette puce a été conçue pour apporter des fonctions premiums sur des smartphones abordables. Jouer à des jeux vidéo encore plus gourmands pourrait par exemple être envisageable. On peut aussi supposer que ce processeur jouera un petit rôle dans le traitement photographique de vos clichés.

Yogesh Brar mentionne enfin une charge très rapide de 65 W, contre un bloc de 30 W sur l’ancienne génération. Ce serait une belle petite surprise, puisqu’elle constituerait un sacré bond en avant en matière de recharge avec une rapidité rarement croisée sur cette gamme de prix. Car le OnePlus Nord 2 CE se situerait en effet entre 280 et 330 euros HT.

Rendez-vous début 2022 pour confirmer les affirmations de Yogesh Brar.

