Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourraient profiter d’une charge rapide un peu plus digne de ce nom

La charge rapide 33 W pourrait être supportée par les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Un grand pas en avant par rapport aux 18 W du Pixel 5, mais est-ce bien suffisant ?

Si Google a déjà dévoilé de nombreux éléments sur sa prochaine gamme de smartphones, on reste encore dans le flou sur de nombreux points concernant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En particulier sur la puissance de recharge disponible, alors que l’année 2021 connaît une explosion des charges rapides poussées par des marques comme Xiaomi, Oppo, Vivo ou Realme.

Google est donc très attendu sur ce point, d’autant que le Pixel 5 n’affiche qu’une charge de 18 W. Selon des informations du site 91Mobiles, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro supporteraient une charge rapide 33W, ce qui constituerait une nette amélioration.

Pas de chargeur dans la boîte ?

Pour avancer une telle affirmation, le site se base sur les dires d’un certain Yogesh Brar. Ce dernier tiendrait cela de « sources chez Google » qui auraient repéré « un grand nombre de blocs de charge 33W » au QG de la marque.

D’ailleurs, ces chargeurs seraient ensuite repartis, ce qui indiquerait qu’il n’était là que pour des tests, et non pour être ajouté dans la boîte. Cela confirmerait une information récente provenant de The Verge, selon laquelle les Google Pixel 6 ne seraient pas livrés avec un chargeur.

Le Pixel Fold pas pour tout de suite

Il n’en reste pas moins que si les Pixel 6 proposent bien du 33W, Google reste globalement bien derrière la concurrence quand il s’agit d’évoquer la charge rapide, puisque même des smartphones d’entrée ou milieu de gamme chez certains concurrents proposent une charge aussi rapide. Les flagships quant à eux, peuvent s’envoler au-delà des 100 W, comme Oppo avec sa charge rapide 125W, ou Xiaomi qui propose du 100W en sans fil.

Autre information apportée par 91Mobiles, les téléphones pliants façon Google n’arriveraient pas aussi vite que certaines rumeurs le laissaient entendre. Le projet aurait été reporté. Cependant, le site ne précise pas davantage le devenir de celui-ci. Il avance simplement que le Pixel Fold pourrait être présenté en même temps que l’événement de lancement des Pixel 6 et Pixel 6 Pro.