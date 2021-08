Charger un Google Pixel 6 sera peut-être payant ou lent

Comme d'autres constructeurs, Google dit adieu au chargeur dans la boite pour son nouveau fleuron.

On connait de plus en plus de choses sur les Google Pixel 6 et 6 Pro avant leur présentation complète. Cette fois, c’est Google qui vient directement nous informer d’une caractéristique importante.

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront proposés sans chargeur dans la boite. La firme a en effet confirmé à The Verge que le Google Pixel 5a tout juste dévoilé serait le dernier à proposer un chargeur.

Un parc installé, mais probablement lent

Apple avait déjà fait beaucoup réagir en supprimant les chargeurs de ses boites d’iPhone 12. Comme pour Apple, le raisonnement est simple : tout le monde ou presque a déjà chez lui un chargeur.

Évidemment pour la marque, la raison se trouve dans l’économie, même légère par produit vendu, d’un chargeur et d’une boite plus compacte à transporter. L’argument écologique sera très probablement mis en avant par Google.

Reste que cela pourra poser problème si vous n’avez pas de chargeurs USB avec la bonne connectique, Google va probablement fournir un câble USB-C vers USB-C avec son Pixel 6, ou si votre chargeur est lent. Les gens ont certes des chargeurs chez eux, mais probablement avec un connecteur USB-A classique, et probablement d’anciens chargeurs 5W à 15W.

Les fabricants de smartphones font la course à la charge rapide depuis plusieurs années. Il faudra désormais mettre la main au portefeuille pour en bénéficier.