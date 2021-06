OnePlus Nord CE : voilà le nouveau « mid-ship killer »

La marque chinoise voudrait s'installer un peu plus dans le milieu de gamme, en proposant une version allégée de son très populaire OnePlus Nord en officialisant le OnePlus Nord CE. Pour savoir si le pari est réussi, le prix sera l'élément déterminant, mais on ne le connaîtra que ce lundi 14 juin.

Dites bonjour au OnePlus Nord CE tout juste officialisé. Ce smartphone compte s’imposer sur le secteur milieu de gamme.

Pour rappel, le OnePlus Nord premier du nom était parvenu à frapper un grand coup dans le segment du milieu de gamme, tout en renouant avec l’ADN de OnePlus : le bon smartphone au bon prix.

Depuis la marque chinoise a quelque peu dilué sa nouvelle gamme Nord avec la sortie de deux smartphones, les OnePlus Nord N10 et N100, d’une qualité un peu moins bonne que ce à quoi OnePlus nous avait habitués.

« Core Edition »

C’est pourquoi 10 mois après la sortie du OnePlus Nord, la marque a souhaité « regarder en arrière pour trouver ce qui rendait le modèle original si bien » et a voulu se concentrer sur ses « fonctionnalités clés », d’où le « Core Edition » qui donne les deux lettres CE dans le nom du OnePlus Nord CE.

Le deuxième objectif est clairement d’amener le prix vers le bas, tout en conservant « l’expérience premium du Nord ». Et non, il ne s’agit pas d’un OnePlus Nord 2 comme certaines rumeurs le laissaient entendre.

Qualcomm en 14

La marque nourrit donc une grande ambition dans sa gamme Nord. Ce que nous a confirmé une entrevue avec Tuomas Lampen, responsable stratégie en Europe de la marque. Il nous a indiqué qu’il espérait qu’après avoir été appelé les « flagship killers » (les tueurs du haut de gamme), on parle de « mid-ship killers » (tueur du milieu de gamme). Selon lui, le Nord CE pourrait même devenir un « nouvel étalon-or du milieu de gamme ». Voyons voir

Le premier argument qui joue en faveur du OnePlus Nord CE, comme souvent chez OnePlus, c’est son Soc : un Qualcomm Snapdragon 750G 5G. On est à peine quelques marches en dessous du 765G du Nord originel. Toujours côté performances, on pourra compter sur un Adreno 619 comme GPU, 6, 8 ou 12 Go de RAM. Si son prix reste contenu, ces composants pourront se montrer un argument de poids.

Un bleu de toute beauté

Mais avant même de le faire tourner, le premier élément qui saute aux yeux est clairement son design. OnePlus a misé sur un combo très efficace de finesse et légèreté — il mesure 7,9 mm d’épaisseur pour 170g — avec un look plutôt épuré. Les trois coloris, Blue Void, Charcoal Ink et Silver Ray (pas disponible au lancement) ont tous trois l’air assez convaincants. Bref, c’est un smartphone qui sait attirer l’œil. On remarque au passage dans la partie inférieure le retour de l’entrée jack 3,5 mm.

Côté bloc photo aussi OnePlus a su rester raisonnable en en ne proposant que trois objectifs : un principal à 64 mégapixels, puis un ultra-grand angle de 8 mégapixels, et un troisième de deux mégapixels qui sert à améliorer la qualité des photos monochrome.

L’écran OLED de 6,43 pouces reste plat et propose une définition Full HD+, dotée d’un taux de rafraichissement de 90 Hz. La batterie de 4500 mAh devrait se montrer amplement suffisante. Enfin côté logiciel, OnePlus promet deux ans de mise à jour logiciel majeure, et trois ans de mise à jour de sécurité.

Trois modèles sont disponibles : un doté de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 299 euros, un avec 8 Go de RAM avec 329 euros, et le plus cher avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 399 euros.

Les précommandes pour les membres de la Communauté OnePlus sont ouvertes à partir de 16 h 25 ce jeudi jusqu’à vendredi 1h du matin. En dehors de la communauté OnePlus, il faudra attendre le 12 juin à 11h. Les ventes en magasin débuteront le 21 juin à 11h.