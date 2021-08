Le très bon OnePlus Nord CE 5G s’offre un prix de rentrée de 299 € à la Fnac et chez Darty

OnePlus a lancé en juin son Nord CE 5G, un smartphone milieu de gamme équipé comme un flagship. Une autonomie en béton, un design léché et une fiche technique qui n’a rien à envier au haut de gamme, c’est probablement l’un des meilleurs rapport qualité/prix de cette rentrée. Et bonne nouvelle, il bénéficie de 30 € de réduction à la Fnac et chez Darty.

C’est la bonne nouvelle de cette rentrée. Le OnePlus Nord CE 5G, initialement lancé au prix de 329 € est en ce moment à 299 € à la Fnac et chez Darty. Pourquoi est-ce intéressant ? Parce que OnePlus, avec ce Nord CE 5G, est revenu à ce qui a fait son succès : un mobile beau, techniquement abouti et à un prix très raisonnable.

Pour moins de 300 euros, c’est en effet un mobile équipé de la 5G, d’Android 11 couplé à OxygenOS (malgré le rapprochement avec Oppo sur ce sujet), d’une batterie de 4500 mAh et de la charge rapide que vous pourrez vous offrir.

Un smartphone travaillé sur le fond et la forme

Pour ce OnePlus Nord CE 5G, la marque n’a pas chômé et a fait le pari de mettre de côté, pour un temps, ses smartphones premium aux tarifs élevés. Avec ce mobile, lancé à un peu plus de 320 €, OnePlus vous permet d’avoir le beurre et l’argent du beurre.

En apparence d’abord, ce Nord CE 5G ne se refuse rien, pas même une teinte originale comme ce coloris “Blue Void” aux reflets bleus violets. À l’avant, on retrouve une belle dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, parfait pour binge watcher toutes vos séries sur les plateformes de streaming. On soulignera également les 6,43 pouces de diagonale d’écran, qui permettent une prise en main agréable, et un visionnage confortable.

La fluidité, et le confort ne sont d’ailleurs pas que visibles à l’extérieur, ils se voient également à l’intérieur grâce à la très belle interface OxygenOS.

OxygenOS toujours au rendez-vous

C’est l’un des très gros points forts de OnePlus qui offre avec cette interface impeccable, une expérience proche d’un Android pur. Si la fusion entre cette dernière et ColorOS d’OPPO (les deux marques étant issues de la même maison mère) est prévue prochainement, cela ne devrait en rien entamer l’expérience utilisateur. On peut au contraire s’attendre à des mises à jour plus nombreuses et plus régulières de l’interface des smartphones OnePlus.

Pour le moment, sur cette version 11 d’OxygenOS, OnePlus a mis en avant certaines fonctionnalités bienvenues comme la navigation par gestes, le mode sombre, ou encore le choix de la forme et de la taille des icônes d’application.

On salue enfin la présence d’un mode “quick launch”, une sorte de raccourci de lancement qui permet d’accéder en un coup de pouce à quelques applications préalablement mises en favoris. Bref, cette nouvelle mouture d’OxygenOS promet à chaque utilisateur une expérience qui ne correspond qu’à lui.

Une autonomie renforcée

Mais les optimisations logicielles ne s’arrêtent pas là. À chaque nouvelle version d’OS, les marques, OnePlus en tête, optimisent l’expérience utilisateur mais améliorent aussi certains points moins visibles à l’œil nu. C’est notamment le cas pour l’optimisation de la batterie. Sur le Nord CE 5G, l’intervention logicielle couplée à la présence d’une batterie de 4500 mAh permettent au smartphone de tenir presque 48 heures sans faiblir.

À cela s’ajoute une Warp Charge 30W qui permet de passer de 0 à 70 % en une demie heure et d’obtenir une charge complète en un peu moins d’une heure.

Une fiche technique appétissante

Pour le reste des caractéristiques, le OnePlus Nord CE 5G est un mobile complet qui offre une fiche technique similaire à ce que l’on trouve sur des smartphones vendus entre 100 et 150 € de plus. C’est notamment le cas avec un Snapdragon 750 G, optimisé pour la 5G, mais aussi performant pour le jeu mobile.

La configuration du OnePlus Nord CE 5G ne déçoit pas non plus avec ses 8 Go de RAM et ses 128 Go de mémoire de stockage.

Côté photo, le OnePlus Nord CE 5G est équipé d’un triple capteur dont le principal de 64 Mégapixels offre de bons clichés au rendu volontairement saturés, comme a pu l’observer la rédaction lors de son test du OnePlus Nord CE 5G.

Au final le OnePlus Nord CE 5G est un produit qui sait allier l’abordable au performant. OnePlus l’a doté de belles qualités comme son processeur, d’un design séduisant, d’une interface impressionnante et d’une batterie plus qu’excellente quand on pense à son prix de départ de 329 €. Rappelons qu’en ce moment, il est à 299 € à la Fnac et chez Darty ce qui rend son rapport qualité/prix encore plus attrayant.