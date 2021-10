Plusieurs e-commerçants baissent le prix du très bon OnePlus Nord CE 5G

Le OnePlus Nord CE 5G est un smartphone milieu de gamme qui reprend quelques spécificités des plus premium. L’autonomie, le design, la fiche technique, tout y est sur ce midship killer. Déjà proposé à un bon rapport qualité-prix, il profite de 30 euros de réduction, et passe à 299 euros contre 329 euros.

Avec son OnePlus Nord CE (Core Edition) compatible 5G, le constructeur chinois tente de reconquérir le cœur de ses utilisateurs en proposant un appareil milieu de gamme avec des caractéristiques techniques solides à petit prix. Et dans le but se concurrencer encore plus Xiaomi, le smartphone passe aujourd’hui un cap tarifaire : celui des moins de 300 euros.

Le OnePlus Nord CE 5G propose …

Un bel écran AMOLED rafraîchis à 90 Hz

Un processeur solide : Snapdragon 750 G

Et une autonomie endurante

Lancé il y a quelques mois au prix de 329 euros, le OnePlus Nord CE 5G (8 + 128 Go) est en ce moment en promotion à 299 euros sur Amazon, soit une économie de 30 euros sur la facture. Il se trouve au même prix sur les sites Darty et Fnac.

Un milieu de gamme convaincant avec de solides performances

Après le modèle Nord premier du nom, One plus continue de décliner ses smartphones milieu de gamme avec une version allégée le Nord CE, et laisse de côté ses téléphones premium aux tarifs élevés. La firme chinoise propose donc un design dans l’air du temps, avec un écran plat aux bordures fines ainsi qu’un poinçon en haut à gauche qui loge la caméra selfie. Son écran d’une diagonale de 6,43 pouces, offre une prise en agréable et un visionnage confortable. D’ailleurs à propos de la dalle, la marque ne déçoit pas est propose de l’AMOLED sur sa dalle, avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Encore mieux, elle propose un taux de rafraîchissement à 90 Hz pour une bonne fluidité.

Côté performances, OnePlus intègre un SoC de très bonne qualité, à savoir la puce Snapdragon 750G, compatible 5G, épaulé par 8 Go de RAM. Si cette configuration est en deçà de ce que pouvait proposer le Nord avec le 765G, elle n’en est pas moins convaincante. Elle offre de belles performances au quotidien, que ce soit pour du multitâche ou pour lire les jeux 3D les plus gourmands avec de bonnes conditions graphiques. De plus, le téléphone s’accompagne de l’interface personnalisable Oxygen OS, qui cédera bientôt sa place à l’interface CorlorOS d’Oppo, tout aussi intuitive et appréciée par la plupart des utilisateurs.

Un appareil photo correct et une autonomie renforcée

Côté photo, il ne faudra pas s’attendre au photophone de l’année. Toutefois, le CE a le mérite de proposer triple capteur photo de 64 + 8 + 2 mégapixels, pour offrir de beaux clichés. D’ailleurs au niveau du rendu, ne soyez pas trop étonné par le côté pop des photos, assez saturées qui ne plairont pas à tout le monde. Hormis cela, vous obtiendrez des photos satisfaisantes pour prendre en photo votre grand-mère souffler ses bougies par exemple, mais n’éteignez pas la lumière, la qualité n’est pas au rendez-vous.

Et enfin, pour profiter pleinement des atouts de ce Nord CE, ce dernier embarque une batterie de 4 500 mAh, laquelle promet une belle endurance. Lors de notre test, le smartphone a pu tenir le coup avec une utilisation active mêlant navigation sur le web, appels, lancement du GPS, jeux vidéo, le tout sans broncher. Son autonomie est donc convaincante, et peut tenir jusqu’à deux jours en fonction de votre utilisation. On regrettera sa charge rapide de 30W assez lente, car il faudra compter plus d’une heure pour passer de 0 à 95 %. Quant à la charge sans fil, elle n’est évidemment pas présente sur cette tranche de prix.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du OnePlus Nord CE 5G.

