Motorola compte bien reprendre sa place parmi les grands du smartphone. Cela signifie également occuper efficacement le segment moyen de gamme. Le Motorola Edge 20 Lite a, sur le papier, tout pour réussir à se faire sa place, qu'en est-il en pratique ?

Avec sa nouvelle famille Motorola Edge, le constructeur ambitionne de se refaire une place au soleil sur le marché du smartphone, avec des produits qui se veulent performants et aux tarifs maîtrisés. Ainsi, à 369 euros, le Edge 20 Lite est le plus accessible de la gamme. Nous allons maintenant voir s’il a assez de qualité pour se démarquer face à la concurrence toujours plus féroce des smartphones à moins de 400 euros.

Voici notre test du Motorola Edge 20 Lite.

Motorola Edge 20 Lite Fiche technique

Modèle Motorola Edge 20 Lite Version de l'OS Android 11 Interface constructeur Android Stock Taille d'écran 6.7 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 385 ppp Technologie OLED SoC MT6853 Dimensity 720G Puce Graphique (GPU) ARM Mali-G57 MP3 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh DAS 1.00 Dimensions 76 x 165,9 x 8,3 mm Poids 185 grammes Couleurs Noir, Vert Prix 369 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par Motorola.

Motorola Edge 20 Lite Design

Le Motorola Edge 20 Lite est un produit esthétiquement réussi avec une face aussi épurée que classique. Ses bords et son menton sont un brin trop présents à notre goût, mais sans être excessif. L’écran occupe 87,4 % de la surface, ce qui est assez honorable. Nous notons également la présence d’un poinçon central assez discret, alors que l’écran est recouvert de verre 2,5 D. Les tranches forment un cadre qui affiche un joli galbe au relief agréable.

Le dos est très agréable à l’œil avec une finition en plastique qui affiche un léger effet irisé. Ce dernier est bien plus intense avec la version Lagoon Green qu’avec la Electric Graphite testée ici. Reste que dans les deux cas, cette surface est très sensible aux traces de doigts et il faudra régulièrement nettoyer le dos pour garder un aspect propre — si vous ne mettez aucune coque. Le verre qui recouvre l’écran est censé être traité contre les traces de doigts, ce qui ne nous a pas sauté aux yeux.

Le bloc optique est carré, alors qu’il est rectangulaire pour les Edge 20 et Edge 20 Pro. Ici, même s’il n’est pas si épais, il crée un certain déséquilibre quand vous voulez poser votre mobile sur une table. Toutefois, si vous installez la coque de protection en silicone livrée avec, ce petit défaut disparaît. De plus, cela réduit fortement les risques de glisse dans vos mains ou lorsqu’il repose sur une surface plane légèrement inclinée.

Ses dimensions sont de 166 x 76 x 8,25 mm pour 185 grammes, ce qui est très raisonnable pour un smartphone de 6,7 pouces. Son épaisseur est également très contenue quand on sait que le Edge 20 Lite embarque une batterie de 5 000 mAh. L’ensemble profite d’une bonne qualité de fabrication et d’une certification IP52. Ce produit résiste donc à la transpiration, la pluie légère, mais certainement pas à une immersion dans l’eau, même très courte.

Nous avons trois boutons physiques sur la tranche droite, ceux dédiés à la gestion du volume et celui qui sert à la mise en marche/sortie de veille. Notez que ce dernier intègre un lecteur d’empreinte digitale qui est réactif et connaît peu de ratés.

Sur la tranche gauche, nous avons un bouton qui sert à lancer Google Assistant. Juste au-dessus, un tiroir pour accueillir deux cartes SIM (une seule en 5G) ou une carte SIM et une carte SD.

Sur la tranche inférieure, nous avons le port USB-C, le haut-parleur et, bonne nouvelle pour les amateurs de casques ou écouteurs filaires, un port jack 3,5 mm.

Motorola Edge 20 Lite Écran

Nous sommes devant un smartphone à 369 euros qui nous propose une dalle OLED de 6,7 pouces en 2400 x 1080 pixels. Il affiche un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui n’est pas adaptatif, il faut donc passer manuellement en 60 Hz si vous souhaitez ménager la batterie.

Avec une densité de pixels de 385 ppp, nous obtenons un affichage assez fin pour profiter de ses images et vidéos avec plaisir. Nous avons mesuré cet écran à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Ce mobile propose deux modes d’affichage différents. Quand nous optons pour le mode Saturé, la température des couleurs pousse un peu trop dans les bleus avec 7372 K mesurés. Nous préférons le mode d’affichage Normal qui propose 6722 K. Cela reste supérieur aux 6 500 K qui sont la référence, mais suffit à assurer un rendu pas trop froid.

Le Delta E moyen est de 6,26 contre 3 pour la valeur idéales, un chiffre très décevant. L’écran occupe 177 % de l’espace sRGB et 118 % du DCI-P3, soit de très bons résultats qui se matérialisent par une belle pluralité des couleurs. Enfin, la luminosité mesurée est de 386 cd/m² ce qui est assez faible, trop même pour assurer un réel confort de lecture en pleine lumière. Cela se traduit par des reflets qui gênent la visualisation de l’écran.

Il est possible de choisir parmi deux profils et de jouer sur la température des couleurs // Source : Frandroid / Yazid Amer Le taux de rafraîchissement n’est pas adaptable, à vous de choisir entre le 90 Hz et le 60 Hz // Source : Frandroid / Yazid Amer

Nous sommes face à une dalle qui n’est pas parfaite, mais qui après quelques réglages reste acceptable au quotidien, si vos exigences ne sont pas trop hautes dans le domaine.

Motorola Edge 20 Lite Logiciel

Nous avons droit ici à Android 11, avec la légère surcouche MyUX de Motorola. Elle ajoute par exemple un contrôle de l’interface par gestes, des raccourcis ou encore des fonctions comme la non mise en veille de l’écran tant que vous regardez l’écran.

Source : Frandroid / Yazid Amer

Le constructeur rajoute des outils comme Ready For Pc, pour que smartphone et PC puissent travailler en harmonie. Cela va de l’usage des app Android sur son PC, à l’échange de fichiers totalement transparent entre les deux machines. En théorie, doit être installé ThinkShield, une suite de sécurité qui est censée protéger votre smartphone du phishing, des logiciels et autres attaques malveillantes.

Toutefois, il n’était pas installé par défaut et nous avons dû le chercher manuellement dans le Google PlayStore.

Source : Frandroid / Yazid Amer Source : Frandroid / Yazid Amer

Au niveau de la personnalisation, Motorola est assez chiche. Nous n’avons pas ici toute la richesse qu’offre un ColorOS par exemple. Enfin, nous avons un optimiseur de jeu qui sert surtout à bloquer les notifications, les appels, mais n’offre pas de réels gains de performances.

En ce qui concerne les contenus vidéo issus des plateformes de sVoD, le DRM Wideline L1 est bien intégré et permet donc de les visionner en HD. L’écran étant en plus compatible HDR10+, nous aurions ici un très bon support de visionnage, si l’écran était mieux calibré.

Motorola Edge 20 Lite Photo

Le Motorola Edge 20 Lite aligne trois capteurs photo :

Un capteur principal de 108 mégapixels f/1,9 équivalant 26 mm ;

Un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels en f/2,2 ;

Un dernier de 2 mégapixels en f/2,2 dédié à la macro.

Nous avons ici un rendu honorable, mais sans plus. Ainsi, les détails ne sont pas très riches et cela est aussi le fruit d’un lissage un peu agressif. Niveau colorimétrie, le rendu est assez fade, cela manque autant de pep’s que de justesse. Souvent saturée, parfois trop pâle, la restitution des couleurs est bien trop instable.

La gestion de la lumière est plus honorable et permet d’atteindre un bon niveau de contrastes. Reste que ce mobile est très sensible au soleil et il n’est pas rare de devoir recommencer sa prise de vue pour éviter une surexposition.

Zoom x1 Zoom x2

Le zoom optique x2 et X4 ne sont pas mauvais loin de là. Nous perdons toutefois un peu trop en précision de l’image et cela est principalement dû à un traitement numérique encore une fois un peu trop agressif.

Zoom x2 Zoom x4

Au quotidien, le capteur principal offre des prestations qui conviendront au plus grand nombre, surtout si vous utilisez beaucoup de filtres. Cela rattrapera une colorimétrie un peu juste.

Le mode ultra grand-angle est assez décevant. Passons sur le niveau des détails encore une fois trop juste. Il y a une déformation trop importante sur les côtés comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous. Le sommet de l’arbre à droite n’est pas penché à cause du vent…

Le mode nuit apporte le surplus de luminosité qui manquerait au cliché. L’environnement capturé est bien lisible grâce à un contraste affirmé. Par contre, le lissage est encore une fois excessif, réduisant notablement le niveau de détails.

Sans mode nuit Avec mode nuit

Quand nous prenons un cliché de nuit avec de multiples sources lumineuses, l’appareil à beaucoup de mal : le résultat final n’est pas très satisfaisant.

Le mode portrait est réussi avec une bonne gestion de flou et un détourage qui tient la route. Seules les belles masses de cheveux en bataille comme ceux de la fille du testeur vont vraiment lui mettre des bâtons dans les roues. La colorimétrie est assez naturelle et les contrastes de bon niveau.

L’optique avant de 10 MP offre un résultat assez propre. Le détourage est un peu moins précis qu’avec l’appareil dorsal comme vous pourrez le noter au niveau du col pelucheux de la veste. Faites attention à la lumière derrière vous, sinon vous risquez une très forte surexposition. La gestion de la lumière n’est pas le principal talent de l’appareil photo avant du Edge 20 Lite.

Les talents photographiques de ce G20 Lite sont donc dans la moyenne inférieure dans cette catégorie de prix.

Motorola Edge 20 Lite Performances

Motorola opte ici pour un SoC MediaTek Dimensity 720, un SoC moyen de gamme comprenant 2 cœurs Cortex A76 et 6 cœurs Cortex A55, tous cadencés à 2 GHz au maximum. Il est associé à 8 Go de RAM et un GPU MALI G57.

Modèle Sony Xperia 5 III Google Pixel 6 Pro Apple iPhone 13 OnePlus 9 Pro AnTuTu 9 748903 478763 836521 N/C AnTuTu 8 N/C N/C N/C 713467 AnTuTu CPU 190253 101893 206265 188683 AnTuTu GPU 295191 194053 349531 305705 AnTuTu MEM 116895 80918 151631 117156 AnTuTu UX 146564 101899 129094 102023 PC Mark 2.0 N/C N/C N/C 10600 PC Mark 3.0 14392 11217 N/C N/C 3DMark Wild Life 5785 5836 9541 5847 3DMark Wild Life framerate moyen 34.60 FPS 34 FPS 57 FPS 35 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 19 / 23 FPS 25 / 27 FPS N/C 42 / 31 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 35 / 49 FPS 31 / 55 FPS N/C 57 / 71 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 123 FPS 74 / 105 FPS N/C 60 / 169 FPS Lecture / écriture séquentielle 1773 / 740 Mo/s 1197 / 207 Mo/s N/C 1933 / 769 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 64664 / 66784 IOPS 31516 / 48555 IOPS N/C 62171 / 60914 IOPS Voir plus de benchmarks

Nous avons à l’usage un smartphone qui fait le job avec fluidité. Android répond parfaitement à nos demandes et les apps s’en sortent tout aussi bien. Par contre, lorsque plusieurs apps tournent en tâche de fond, on ressent parfois quelques légers à-coups ou ralentissements.

Le mode jeu ne booste pas les performances // Source : Frandroid / Yazid Amer Il permet surtout d’éviter d’être dérangé en pleine partie // Source : Frandroid / Yazid Amer

Côté jeux vidéo, Fortnite refuse de se lancer et nous nous sommes rabattus sur Arena of Valor. Le titre s’en sort bien, mais nous avons dû baisser le niveau de détail à une qualité faible pour obtenir une expérience satisfaisante en termes de fluidité. Nous ne sommes clairement pas face à un smartphone qui ravira les joueurs, en dehors des amateurs de titres en 2D ou 3D très simples.

Motorola Edge 20 Lite Autonomie

Avec une batterie de 5 000 mAh, Motorola nous propose un véritable marathonien, du moins sur le papier.

Testé avec le logiciel Viser, qui simule l’utilisation active d’un smartphone (surf sur le web, SMS, appel, vidéo, écoute de musique, téléchargements…), il a réussi à tenir 12h55 avant d’arriver à 10 % de batterie en partant de 100 %. Cela est honnête, mais avec 5000 mAh de batterie, nous espérions plus. Le passage à 60 Hz devrait permettre de gagner quelques petites heures d’autonomie.

Avec son adaptateur 30 W, il se recharge intégralement en un peu plus d’une heure trente en partant de zéro.

Motorola Edge 20 Lite Réseau et communication

Ce smartphone supporte toutes les bandes de fréquences 4G et 5G de France. Ajoutez le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2 et le NFC, et ce smartphone est très bien doté niveau connectivité. En ce qui concerne les appels, rien à signaler, la qualité est au rendez-vous.

Enfin, le GPS intégré fonctionne à la perfection et nous géolocalise parfaitement à tout moment.

Motorola Edge 20 Lite Prix et disponibilité

Le Motorola Edge 20 Lite est disponible au prix de 369,99 euros.