On a vu le Motorola Razr 50 : le smartphone pliant un peu moins premium

Motorola continue de proposer des smartphones à clapet avec des prix plus agressifs que ceux de Samsung. Le Razr 50 a plus d'un argument pour lui.

Avec les années, on espérait voir Samsung proposer des Galaxy Z Flip de moins en moins cher, mais à la place, le constructeur continue de privilégier une gamme à plus de 1000 euros. Heureusement, Motorola est là pour répondre à notre besoin en jouant sur les prix avec sa gamme Razr, sans sacrifier la qualité du produit. C’est la promesse du Razr 50 que nous avons pris en main.

Un écran extérieur très grand

Alors que le Razr 50 Ultra représente ce que Motorola peut faire de mieux, le Razr 50 doit faire quelques compromis sans toutefois décevoir. Un bon exemple est son écran extérieur. Il n’est pas aussi grand que celui du Razr 50 Ultra, mais il est tout de même très grand puisqu’il recouvre l’essentiel de la face du smartphone replié. Seule une petite bande de châssis permet de le distinguer du Razr 50 Ultra.

Oui, ce dernier est un peu plus impressionnant en main, mais on ne peut pas dire que le Razr 50 soit décevant pour autant. On parle d’un affichage de 3,6 pouces pOled LTPS 100 % DCI-P3 et HDR10+ 10 bits avec un taux de rafraichissement à 90 Hz.

Les finitions du châssis sont très bonnes. Le téléphone tient bien en main, avec une bonne impression de qualité sous les doigts. Motorola utilise un mélange d’aluminium, de Gorilla Glass Victus et de cuir végan pour son nouveau smartphone. Il est proposé en gris, noir et orange, mais c’est ce dernier qui permet le plus de se distinguer. Il bénéficie en plus d’une résistance à l’eau IPX8.

L’écran principal est de 6,8 pouces avec cette fois un taux de rafraichissement à 120 Hz, 120 % du DCI-P3 et toujours en pOled, HDR 10+.

Une toute nouvelle puce

Pour ce Motorola Razr 50, la marque se sépare de Qualcomm et fait le choix d’une puce MediaTek Dimensity 7300X. Il s’agit d’une puce très récente fabriquée en 4 nm et proposant un nouveau NPU deux fois plus performant que la génération précédente. De quoi rendre le Motorola Razr 50 compatible avec les futures fonctions Moto AI promises par la marque lors de son événement. Le fabricant promet aussi trois ans de mise à jour Android et quatre ans de mises à jour de sécurité pour son smartphone.

Les benchmarks attendront un test complet, tout comme l’évaluation de l’autonomie pour la batterie de 4200 mAh et la charge rapide 30 W.

Côté photo, Motorola fait le choix d’un appareil principal de 50 mégapixels (f/1,7) avec stabilisation optique et une caméra secondaire de 13 mégapixels (f/2,2) pour l’ultra grand-angle. En façade, on aura un 32 mégapixels f/2.

Un smartphone pliant plutôt convaincant de prime abord, avec une pliure peu visible sous le doigt, sans être totalement invisible. En attendant, on connait son prix en France : 899 euros.

NB. Notre journaliste Cassim Montilla est allé découvrir les nouveaux produits Motorola à New York dans le cadre d’un voyage de presse organisé par la marque.