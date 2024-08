Prise en main du Edge 50 Neo : l’attaque du milieu de gamme de Motorola

Sommaire Design Écran Performances Logiciel Photo Autonomie Commentaires

Le Motorola Edge 50 Neo est officiel. Un smartphone milieu de gamme bien armé que nous avons pu prendre en main durant 24 heures.

Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid

Motorola étoffe sa gamme 2024 avec les Edge 50 et Edge 50 Neo. Ce dernier est le seul intéressant, le Edge 50 étant plié par le Edge 50 Pro au même prix.

De son côté, avec un tarif de 499 euros en France, le Neo a de quoi concurrencer les Pixel 8a, Oppo Reno 12 Pro et Galaxy A55.

Nous avons joué avec durant quelques heures. Voici nos premières impressions.

Design

Le format est très agréable. 6,4 pouces, c’est une diagonale qui tient bien en main, surtout en 20:9. Et pour ne rien gâcher, le Edge 50 Neo a la bonne idée d’être léger avec 171 grammes sur la balance.

Son écran est plat, ce qui assure un remplacement moins coûteux en cas de casse.

Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid

Mais pour éviter cela, Motorola le renforce par un verre Gorilla Glass 3. Avec la sortie récente du Gorilla Glass 7i, j’aurais préféré cette protection qui boxe dans les mêmes tarifs.

Motorola certifie aussi son smartphone avec la norme IP68 (étanchéité complète). En sus, il est doté d’un grade militaire, le Mil-Std 810H qui garantit son fonctionnement dans des conditions extrêmes, telles que des températures allant de -20°C à 60°C.

Mais l’aspect physique sur lequel Motorola appuie le plus, c’est le renouvellement de son partenariat avec Pantone. L’entreprise spécialisée en colorimétrie prodigue les couleurs des quatre finitions disponibles : Poinciana, Grisaille, Lattè et Nautical Blue.

Le rendu est bon avec des teintes plus ou moins pétantes. Surtout le revêtement en similicuir est particulièrement confortable avec un toucher soyeux qui a la bonne idée d’offrir aussi une bonne accroche. Le téléphone tient ainsi très bien en main.

Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid

La partie du module photo reprend la vague déjà observée sur les Edge 50 Pro, Edge 50 Fusion et Edge 50 Ultra, et apporte une intégration parfaite puisque continue. C’est un aspect que j’avais beaucoup apprécié sur les Oppo Find X3 Pro et Find X5 Pro, et Motorola se l’approprie joliment.

Le contour est en métal mat de la même couleur que le dos. Un fin liseré brillant souligne cette bordure.

Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid

Écran

Motorola opte pour une dalle Oled de 6,4 pouces. Elle offre une fréquence de rafraîchissement adaptative de 10 à 120 Hz. Sa définition est de 1,5K avec une luminosité maximale de 3000 nits, indique Motorola. On vérifiera ce point avec notre sonde, mais sous le soleil serbe, je n’ai eu aucun souci à l’utiliser en extérieur.

Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid

Les couleurs sont très pétantes en mode par défaut (brillant). Deux autres modes sont disponibles, dont un naturel qui semble plus tempéré.

L’écran embarque le capteur d’empreintes. Il est situé un peu bas, une habitude à prendre. Quant à sa performance, il ne se déclenche pas à coup sûr. Il faut parfois s’y reprendre à plusieurs fois.

Performances

Le Edge 50 Neo est équipé du Dimension 7300 de Mediatek, un SoC que l’on a déjà croisé sur le Razr 50, le Oppo Reno 12 Pro ou encore le CMF Phone 1. Je n’ai pas eu le temps de l’éprouver sur des jeux gourmands, mais dans un usage classique, il est très correct. L’interface de Motorola est fluide et aucun ralentissement n’est à déplorer pour l’instant.

J’ai lancé rapidement un Geekbench. Il y récolte 1067 points en single core et 2966 points en multicore. En test Vulkan, c’est 2535 points. Ça le place sur le papier entre un Galaxy A54 et un Galaxy A55, mais largement derrière le Tensor G3 du Pixel 8a.

En revanche, on voit ses limitations en photo. Le déclencheur est assez lent. Compliqué de faire une rafale. Idem pour le post-traitement après la prise de vue. Elle prend quelques secondes sur un écran noir.

Enfin, un stress test de 10 minutes a montré que le SoC bridait ses performances, les faisant chuter de 20 % au bout de 5 minutes.

Logiciel

Motorola ajoute sur Android 14 son logiciel Hello UI. C’est une version très légèrement revisitée d’Android Stock.

Il est très agréable à utiliser, mais vient encore avec quelques applications préinstallées : Booking.com, TikTok, Adobe Scan, Linkedin, Facebook et Opera. C’est peu par rapport à d’autres marques, mais encore trop surtout pour un smartphone vendu 500 euros.

Motorola met sa touche avec ses propres applications, dont Moto Secure (comprenant plusieurs outils de sécurité), Moto Unplugged (pour décrocher de son téléphone) ou encore Smart Connect pour mettre en place une continuité entre son smartphone et son PC, par exemple.

Enfin, le Edge 50 Neo est le seul de la gamme à posséder cinq ans de mises à jour, tant logicielles que de sécurité. Un très bon point.

Photo

Motorola utilise un triplé de capteurs sur son Edge 50 Neo :

un grand-angle stabilisé de 50 Mpx (Sony LYTIA™ 700C) ouvrant à f/1,8 ;

un ultra grand-angle de 13 Mpx ouvrant à f/2,2 avec mode macro ;

un téléobjectif x3 de 10 Mpx stabilisé.

À l’avant, on trouve un capteur selfie de 32 Mpx ouvrant à f/2,4.

Motorola Edge 50 Neo // Source : ElR – Frandroid

J’ai pu prendre quelques séries de photos et le rendu global est plutôt bon. Motorola blinde son traitement d’intelligence artificielle. Le rendu est donc très flatteur, trop pour qui cherche le naturel, idéal pour le partage sur les réseaux sociaux.

Les photos sont détaillées sur le capteur principal. On y perd un poil sur l’ultra grand-angle, mais dans l’ensemble c’est correct. Attention au téléobjectif, il n’est pas aussi polyvalent que celui d’un Pixel 9 Pro. Au-delà de x3, la bascule en hybride se fait sentir.

Le mode portrait est efficace, mais se trompe de temps en temps sur son bokeh ou en détourant mal certains visages, que ce soit avec le capteur principal ou le capteur selfie.

Enfin, de nuit, il faut une source lumineuse. Mais alors, il se débrouille très bien avec son capteur principal. C’est plus compliqué sur l’ultra grand-angle qui est plus brouillon. Le téléobjectif, quant à lui, a du mal à retranscrire les détails.

Autonomie

Le Edge 50 Neo est équipé d’une batterie de 4310 mAh. Après une journée d’utilisation en faisant pas mal de photos, il restait environ 30 % d’autonomie.

Il est compatible charge rapide avec un bloc 68 Watts qui lui redonne 50 % d’autonomie en 12 minutes. Il est vendu séparément.