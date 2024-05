Motorola Edge 50 Fusion : ce nouveau smartphone ne compte pas seulement sur son look unique pour séduire

Annoncée en avril dernier, la gamme Edge 50 de Motorola n’a qu’un but : prouver qu’un bon smartphone n’a pas à coûter cher pour offrir le meilleur aux utilisateurs. C’est particulièrement vrai pour le modèle Edge 50 Fusion qui s'offre le luxe d'un design unique à prix raisonnable.

Les designs originaux et travaillés ne sont pas réservés aux smartphones les plus premium. La preuve avec la toute nouvelle gamme de smartphones Edge 50 de Motorola, dont le Edge 50 Fusion fait partie. Ce nouveau terminal compte certes sur son joli minois pour séduire, mais également son bloc photo, sa charge rapide et même son prix. Le constructeur l’affiche au tarif de 399 euros dès son lancement.

Motorola propose d’ailleurs une offre de lancement à ne pas manquer : pour tout achat d’un Motorola Edge 50 Fusion gris, des écouteurs sans fil Moto Buds+ d’une valeur de 149 euros sont offerts

Le Motorola Edge 50 Fusion est également disponible à 399 euros chez Darty et Boulanger.

Un look coloré unique

Pour le design de son Edge 50 Fusion, Motorola a opté pour des coloris et des textures uniques. Notamment un élégant rose framboise qui n’est pas sans rappeler la couleur Pantone de l’année 2023. Ce coloris profite par ailleurs d’un dos texturé en daim végan. Pour compléter cette palette, le constructeur propose aussi un très beau gris ardoise et un bleu ciel doté d’un dos texturé en cuir végan.

Sur le reste des finitions, le travail est tout aussi soigné. Le Motorola Edge 50 Fusion est un modèle de finesse et de légèreté avec une épaisseur de seulement 7,9 mm et un poids d’à peine 175 grammes. Un gabarit qui ne fatigue pas les mains lors de longues sessions de scrolling.

À l’avant, le constructeur a intégré un bel écran OLED incurvé de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 144 Hz équipé d’un verre Corning Gorilla 5 pour le protéger des rayures et des petits chocs. Mieux, le Motorola Edge 50 Fusion est certifié IP68 lui assurant de résister aux éclaboussures et à la poussière.

Le meilleur de la photo en deux modules

À l’arrière, le smartphone profite de la présence d’un double module photo composé :

d’un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique ;

d’un module secondaire de 13 mégapixels dédié à l’ultra-grand-angle.

Pour son appareil principal, Motorola a choisi l’un des nouveaux capteurs Sony Lytia. Légèrement plus grand que les capteurs IMX, il bénéficie également d’un système de « structure de pixel de transistor à double couche » qui lui permet de profiter d’une meilleure sensibilité dans les faibles lumières et d’un meilleur rendu des détails. À l’avant, le Motorola Edge 50 Fusion affiche un capteur 32 mégapixels pour assurer des selfies de qualité.

Un smartphone puissant et endurant

Sous le capot, le constructeur a également mis le paquet, à commencer par la présence d’un Snapdragon 7s Gen 2 qui profite de très bonnes performances compte tenu du tarif du téléphone. Sa configuration est également généreuse puisqu’il profite de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage. De quoi faire tourner Android 14 sans aucune latence, que vous soyez plutôt utilisateur modéré ou consommateur de jeux et vidéos.

L’autre point fort du Motorola Edge 50 Fusion, c’est sa charge rapide à 68 watts (le chargeur est d’ailleurs inclus dans la boite). Grâce à elle, le smartphone n’a besoin que de 15 minutes branché au chargeur pour charge selon le constructeur. Sa batterie de 5 000 mAh lui permet par ailleurs de tenir au moins une journée et demie lorsqu’elle est chargée complètement.

Des écouteurs offerts pour toute commande

Pour son lancement, le Motorola Edge 50 Fusion est proposé à 3999 euros. Les écouteurs sans fil Moto Buds+ d’une valeur de 149 euros sont par ailleurs offerts pour l’achat d’un Motorola Edge 50 Fusion gris ardoise, dans une sélection d’enseignes. Ces derniers bénéficient d’une qualité sonore « sound by Bose »

Le Motorola Edge 50 Fusion est également disponible à 399 euros chez Darty et à la Fnac.