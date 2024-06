Un smartphone milieu de gamme qu’il va falloir surveiller cet été

À côté de ses deux smartphones pliants, Motorola dévoile aussi un nouvel appareil milieu de gamme : le Moto G85 5G. L'appareil a quelques joli arguments.

Deux familles de smartphones ont permis de ressuscité la marque Motorola ces dernières années. D’abord le Motorola Moto G, l’un des premiers smartphones milieu de gamme sous Android à proposer une expérience utilisateur de grande qualité, puis la gamme Razr qui a permis de mettre les smartphone à clapet avec écran pliant sur le devant de la scène. Année après année, la marque améliore sa formule et le Moto G85, dernier en date de la première famille, a de beaux arguments.

Un écran impressionnant

Le Motorol Moto G85 propose un écran de 6,67 pouces pOled avec une fréquence maximale de 120 Hz, une luminosité promise à 1600 nits et une gamme de couleurs DCI-P3 10 bits. On coche en fait la plupart des cases d’un écran haut de gamme.

Lors de notre petite session de prise en main, nous avons été plutôt impressionnés par la qualité de l’écran sur un produit dans ce segment du marché. Que ce soit du côté du design et des finitions du design, la finesse des bordures, ou la reproduction des couleurs et la fluidité de l’affichage : la qualité semblait au rendez-vous.

Pour ce qui est de la photographie, impossible de se faire un avis très construit à ce stade. On peut toutefois indiquer que la marque propose un capteur principal Sony Lytia 600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un capteur secondaire ultrawide de 8 mégapixels. Le capteur à l’avant propose 32 mégapixels.

Sous le capot, on retrouve une puce Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, avec une batterie de 5000 mAh et une charge USB-C de 30W.

Reste désormais à découvrir quand Motorola proposera ce smartphone en France et à quel prix. Le Motorola Moto G84, la précédente génération, avait été lancée à 300 euros en France. Si Motorola garde la même politique tarifaire, le smartphone pourrait bien être un must have de ce milieu d’année. Vivement le test et l’officialisation en Europe.

NB. Notre journaliste Cassim Montilla est allé découvrir les nouveaux produits Motorola à New York dans le cadre d’un voyage de presse organisé par la marque.