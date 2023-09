Prise en main du Motorola Edge 40 Neo : vers la démocratisation des 256 Go de stockage

Ce 14 septembre, Motorola enrichie sa gamme des Edge 40 avec un Edge 40 Neo, le moins cher de la gamme. À 400 euros, il s'insère sur un créneau tarifaire concurrentiel, mais a de sérieuses armes pour se défendre. Nous avons pu le prendre en main à quelques jours de sa sortie.

Motorola affirme détenir 5 % de parts de marché en France et la marque vise 10 % en 2024. Doubler sa présence, c’est possible : le retrait d’Oppo du territoire, suivi en partie par ceux de OnePlus et de Realme, donnent un certain champ libre à la marque de Lenovo. Mais ce n’est pas avec un bon Motorola Edge 40 Pro ou avec le Motorola Edge 40 qu’elle y arrivera ; les enjeux sont davantage au niveau du milieu de gamme. Ça tombe bien : la marque a annoncé l’arrivée du Motorola Edge 40 Neo, qui sera vendu à 399 euros. Et ça tombe bien, nous avons pu le prendre en main.

Design : le Motorola Edge 40 Neo ne change pas la recette, mais l’améliore un peu

Ce qu’on remarque immédiatement, c’est le dos du smartphone. Motorola poursuit son partenariat avec Pantone pour proposer certains coloris : pour ce modèle, on a droit à du noir et deux teintes de bleu (ces deux dernières profitent d’un revêtement en cuir synthétique). À noter que le smartphone est certifié IP68, ce qui signifie qu’il est résistant à la poussière et à l’immersion dans l’eau (sous certaines conditions).

Autre élément de design qui change par rapport au Motorola Edge 30 Neo : l’écran. Désormais, les deux bords sur les côtés sont incurvés, de quoi donner un côté plus « premium » en effaçant artificiellement les bordures. Pour le reste, le design est assez classique, mais la recette fonctionne toujours bien. Au dos, on a droit à un bloc photo avec les deux capteurs et le flash, qui se fait assez discret.

On perd cependant une chose sur ce Edge 40 Neo par rapport à son modèle de l’année dernière : la LED qui entourait le bloc photo. Elle permettait de nous prévenir lorsqu’on recevait des notifications, même en posant le smartphone sur une table avec l’écran caché.

144 Hz à 400 euros : ça tape fort

La dalle proposée sur le Motorola Edge 40 Neo a une diagonale de 6,5 pouces, ce qui est relativement moyen en 2023. Cet écran est pOled, compatible HDR10+ avec une définition FHD+ (2400 par 1080 pixels). La luminosité maximale annoncée est de 1300 cd/m², ce qui s’annonce suffisant dans la plupart des situations. Mais la cerise sur le gâteau, c’est le taux de rafraîchissement : jusqu’à 144 Hz, ce qu’on ne trouve nulle part au même tarif. Attention toutefois : il n’est pas adaptatif, bien qu’on puisse avoir le taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

La luminosité semble correcte, tout comme les couleurs. De quoi profiter pleinement de ses jeux vidéo, le tout grâce au SoC de MediaTek, le Dimensity 7030. Côté connectivité, c’est classique : 5G, Wi-Fi 6E. Le tout est épaulé par 12 Go de RAM, mais aussi 256 Go de stockage. Un joli stockage, puisqu’à ce prix, on a la plupart du temps droit à 128 Go. Il semble que Motorola suive la tendance débutée par le Honor 90, à savoir ne plus proposer le 256 Go en option, mais directement sur le modèle de base. Quant aux mises à jour, on reste sur deux ans de mises à jour d’Android, et trois ans de patchs de sécurité.

En photo, les inquiétudes sont là

On trouve trois capteurs photo au total sur le Motorola Edge 40 Neo :

Un capteur principal de 50 Mpx ;

Un capteur ultra-grand-angle de 13 Mpx ;

Un capteur selfie de 32 Mpx.

Pas de capteur macro donc, ce qui est une bonne nouvelle, puisque ce dernier aurait eu de fortes chances d’être mauvais. C’est en fait le capteur ultra-grand-angle qui s’occupe de faire de la photo macro. D’ailleurs, cela semble fonctionner, avec suffisamment de piqué et des couleurs similaires au capteur principal.

En parlant de ce dernier, les couleurs sont plutôt bonnes au premier abord. Ce qui inquiète, c’est davantage le capteur ultra-grand-angle : les bords de la photo ci-dessus sont assez flous. Enfin, le mode x2 (numérique) modifie significativement les couleurs, et pas forcément dans le bon sens.

Ce qui avait énormément déçu l’année dernière chez l’Edge 30 Neo, c’était le mode nuit. Le constructeur assure qu’il a été retravaillé et qu’il offrira plus de clarté et moins de flou en basse lumière. Ne reste plus qu’à attendre les tests pour, on l’espère, confirmer ces dires.

Prix et disponibilité du Motorola Edge 40 Neo

Le Motorola Edge 40 Neo sera disponible à partir de la fin du mois de septembre sur le site de Motorola ainsi que chez certains revendeurs à 399 euros. Le smartphone sera livré avec un chargeur de 68 W (la puissance maximale de recharge de l’appareil) ainsi qu’une coque de protection.