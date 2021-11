Moins de 300 € pour ce pack Oneplus Nord CE + Buds Z du Black Friday

Les packs regroupant smartphone + casque/ écouteurs constituent souvent une bonne affaire pour qui souhaite s'équiper entièrement à moindres frais. Pendant le Black Friday ce pack Oneplus Nord CE + Buds Z est proposé à 299 euros au lieu de 379.

Cette semaine de Black Friday bat son plein et les deals s’enchaînent à une vitesse folle avant même les dates officielles de l’évènement. La Fnac en profite pour faire valoir ses bonnes affaires notamment côté smartphone. Le pack regroupant le OnePlus Nord CE et une paire d’écouteurs sans fil OnePlus Buds Z est par exemple proposé avec 80 euros de réduction sur son prix de base, de quoi passer sur une configuration full OnePlus à moindres frais.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord CE

L’écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces

La puissance du Snapdragon 750G

L’excellente autonomie

Ce pack regroupant le Oneplus Nord CE (128 Go) et une paire de OnePlus Buds Z est proposé initialement à 379 euros sur lr site de la Fnac. Il est aujourd’hui disponible à 299 euros pendant la période du Black Friday.

Si ce pack ne vous intéresse pas, vous pouvez vous tourner vers le deal en cours pour le OnePlus Nord premier du nom qui perd 100 euros sur Amazon pour attendre les 299,99 euros dans sa version 8 + 128 Go.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le OnePlus Nord CE. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone milieu de gamme très véloce

Le OnePlus Nord CE représente encore aujourd’hui un excellent rapport qualité-prix dans le catalogue de la marque chinoise. Certes, son design est assez classique, mais dispose de quelques autres arguments de poids. Tout d’abord, son châssis ne fait que 7,9 mm d’épaisseur pour un poids de 140 grammes englobe un écran de 6,43 pouces. Ce dernier est d’ailleurs de type AMOLED et affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement est de 90 Hz en plus d’un bon calibrage des couleurs.

Mais le Nord CE se démarque surtout du côté des performances. Il embarque un Snapdragon 750G qui propose une grande vélocité pour le positionnement prix du téléphone. Il est en effet capable de faire tourner n’importe quel jeu du Play Store e manière confortable en plus de gérer le multitâche sans aucun accroc. Il faudra sans doute faire des concessions sur de petits détails, mais dans l’ensemble c’est un smartphone très performant qui peut faire largement l’affaire sur la durée. Le Nord 2 est d’ailleurs compatible 5G et recevra prochainement une mise à jour vers Android 12 via la prochaine version d’Oxygen OS.

Il n’y a peut -être que sur la partie photo que le smartphone est en deçà avec un module composé d’un capteur principal de 64 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels à 119 degrés et d’un capteur monochrome de 2 mégapixels. Si les clichés sont de bonne qualité de jour, ce n’est pas forcément le cas de nuit ou avec des sujets plus sombres.

Enfin la batterie vient compléter efficacement la fiche technique avec un accumulateur de 4 500 mAh et une charge rapide de 33W, de quoi tenir une bonne journée et demie sans avoir besoin de le recharger.

Les écouteurs True Wireless qui vont avec

Les OnePlus Buds Z ne sont sans doute pas les meilleurs ni les plus récents écouteurs True Wireless de sa catégorie, mais ils assurent l’essentiel pour qui veut s’équiper sans se ruiner. Ils sont plutôt confortables une fois posés aux oreilles et le son délivré est dans la moyenne avec une emphase sur les médiums et les graves. On apprécie le fait que les écouteurs soient indépendants l’un de l’autre et que le boîtier de recharge soit très discret et compact. En revanche il ne faut pas compter sur lui pour passer des appels très audibles, la qualité du micro n’étant pas son atout principal. Ils disposent également de contrôles physiques limités et il vaudra mieux passer par le téléphone pour effectuer ses réglages.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos avis complets sur le OnePlus Nord CE et les OneplUs Buds Z.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

