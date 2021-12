La tablette OnePlus Pad se précise

Selon le leaker Mukul Sharma, la toute première tablette de OnePlus devrait faire l’objet d’un lancement officiel au premier semestre 2022. Sauf que pour le moment, seul le marché indien a été cité comme marché concerné.

Après plusieurs années de disette marquées par des ventes en baisse, le marché des tablettes a repris du poil de la bête au second trimestre 2020. Au Q1 2021, une hausse de 53 % avait même été enregistrée, signe que la reprise jouit d’une dynamique vraiment favorable. Bien sûr, tout cela a donné des idées à certains.

Et visiblement, OnePlus lorgnerait quelques parts de ce marché nettement dominé par Apple et Samsung. Ce duo a d’ailleurs renforcé son catalogue avec l’iPad mini 6 (2021) et la Galaxy Tab S7 FE, lorsque Xiaomi a marqué le coup avec sa Pad 5 au prix ultra agressif. Une bataille à laquelle OnePlus devrait donc bientôt participer.

La OnePlus Tab refait surface

Comme indiqué cet été, de premières rumeurs relatives à une tablette OnePlus ont surgi sur la Toile, en raison d’un nom de marque explicite « OnePlus Pad » déposé auprès de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle). Depuis, la marque chinoise s’est faite relativement discrète à ce sujet.

Jusqu’à ce que le leaker Mukul Sharma, en collaboration avec 91 Mobiles, remette le dossier sur la table. L’intéressé croit en effet connaître la date de sortie de la OnePlus Tab, fixée au premier semestre de l’année 2022. Mais attention : la tablette ne serait pas lancée aux côtés de la gamme OnePlus 10.

Seule l’Inde évoquée (pour le moment)

Cette dernière est attendue en mars ou en avril : il se pourrait donc que la OnePlus Tab débarque un poil avant, ou un poil après. Pour le moment, Mukul Sharma ne cite que l’Inde comme marché concerné. On ne sait pas si la firme chinoise prévoit un lancement à une plus large échelle, ou pas.

Ce qui est sûr, c’est que OnePlus cherche à étendre son catalogue au-delà des smartphones, appareils audio et téléviseurs, sur un segment d’appareils qui a de nouveau le vent en poupe depuis un peu plus d’un an. À cette occasion, l’entreprise pourrait étroitement travailler avec Oppo, avec qui elle s’est encore plus rapprochée en 2021.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.