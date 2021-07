OnePlus préparerait sa première tablette : la « OnePlus Tab »

Après le lancement de quelques wearables, OnePlus pourrait continuer d'étendre son offre avec une tablette. On apprend que le groupe a fait des démarches en Europe pour déposer la marque « OnePlus Pad » auprès de l'EUIPO.

OnePlus a des idées derrière la tête. Alors que la firme réfléchirait à lancer des balises Bluetooth de son cru pour concurrencer les AirTags d’Apple ou encore les SmartTags de Samsung, voilà qu’un indice laisse entendre qu’elle plancherait aussi sur une tablette bien à elle. Découvert par le site spécialisé MySmartPrice, une fiche de l’EUIPO (bureau européen en charge de la propriété intellectuelle) montre que le groupe chinois a entamé des démarches pour déposer la marque « OnePlus Pad ». Ce nom ne laisse que peu de doutes sur la nature de l’appareil correspondant.

Cette demande fait surface alors que les autres filiales du groupe Oplus seraient également sur le point de lancer, elles aussi, des tablettes. C’est notamment le cas de Realme, dont un visuel discret du Realme Pad avait fuité en juin. Oppo semble aussi à pied d’œuvre sans qu’on en sache beaucoup plus.

Peu d’informations sur l’éventuelle tablette de OnePlus

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on ignore tout ou presque de cette possible tablette OnePlus dans l’immédiat. Le document déposé par la marque auprès de l’EUIPO est daté du premier juillet seulement et ne dévoile aucune information particulière sur l’appareil et ses spécifications techniques.

Rappelons par contre que OnePlus et Oppo ont récemment annoncé un rapprochement. Comme le souligne Android Authority, il ne serait pas surprenant, dans ces conditions, que les deux marques travaillent ensemble sur des bases communes pour une tablette, comme cela va être le cas pour OxygenOS et ColorOS. L’ardoise finale pourrait néanmoins être légèrement modifiée d’une firme à l’autre pour correspondre aux attentes de leurs communautés respectives.

Notons enfin qu’une demande de dépôt de marque ne signifie pas forcément que OnePlus est sur le point de lancer une tablette. La marque pourrait simplement déposer le nom « OnePlus Pad » par sécurité… et donc pour plus tard.