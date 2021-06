Voici le Realme Book : un ultraportable au ratio 3:2 inspiré du MacBook

Android Authority a réussi à obtenir avec un peu d'avance des images du tout premier laptop lancé par un membre du trio Oppo, OnePlus, Realme : le Realme Book. Cet ultraportable s'inspire des MacBook d'Apple... mais avec un ratio 3:2 en prime.

Il a déjà été brièvement aperçu hier au travers d’un tweet, le voilà qui se montre un peu plus grâce aux photos d’un prototype déjà bien avancé dénichées par Android Authority. Le Realme Book, premier ordinateur portable de la marque, et plus globalement du trio Oppo, OnePlus, Realme (même si Oppo pourrait se lancer lui aussi prochainement), s’annonce comme un ultraportable de 13 ou 14 pouces au ratio 3:2. Un format que l’on retrouve notamment sur le Surface Laptop de Microsoft.

On ignore néanmoins pour l’instant les spécifications techniques de l’engin, qui tournera par contre sous Windows 10 et qui devrait pouvoir compter sur un placement tarifaire compétitif. Compte tenu de l’assise déjà confortable de Realme en France, ce Realme Book pourrait tout à fait arriver sous nos latitudes. Il concurrencerait entre autres les PC portables de Huawei et Honor sur le marché Hexagonal.

Un design de Macbook… et un clin d’oeil appuyé à Steve Jobs

Les clichés partagés par Android Authority permettent quoi qu’il en soit de découvrir un appareil aux lignes inspirées des MacBook d’Apple. Le PC mise visiblement sur un châssis en aluminium, un gabarit compact et des bordures affinées pour son écran. Comme sur de nombreux ultraportables, on aperçoit les grilles pour deux haut-parleurs stéréo sur le dessous. La connectique n’est pas clairement apparente, mais il est possible que la recharge se fasse via USB-C. C’est déjà le cas sur de nombreux appareils du même type.

Hier, le CEO de Realme Inde et Europe, dévoilait sur son compte Twitter une photo du Realme Book contenu dans une enveloppe en papier kraft entrecouverte. Une allusion assez peu subtile à la présentation du MacBook Air, en 2008 : Steve Jobs avait alors sorti l’appareil d’une enveloppe similaire pour illustrer sa finesse et sa légèreté. L’inspiration de Realme paraît donc pleinement assumée.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668 — Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) June 9, 2021

Parallèlement, la marque devrait également annoncer une tablette : le Realme Pad. Aperçue au travers d’un simple visuel, l’ardoise devrait disposer d’un châssis en métal, d’une ou deux caméras arrière et d’un design anguleux. Comme le Realme Book, elle sera logiquement présentée en détail à l’occasion d’une conférence que Realme tiendra le 15 juin prochain, à 14 heures en France. L’évènement sera retransmis sur la chaîne YouTube du groupe.