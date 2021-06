Realme « ose se lancer » sur le marché du PC en teasant son premier laptop

Realme tease sur Twitter la sortie prochaine d'un laptop par l'intermédiaire de son CEO Inde et Europe. Ce serait une première pour la marque chinoise, qui s'est déjà lancée dans d'autres univers produits que le smartphone, comme la montre connectée ou les écouteurs Bluetooth.

Realme a ses écouteurs Bluetooth, ses montres, sa caméra connectée. Voici peut-être venir le PC portable Realme. La marque chinoise, ancienne filière indienne d’Oppo maintenant indépendante, prend encore un peu plus son envol.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668

— Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) June 9, 2021