Le OnePlus Nord CE 3 Lite arrive bientôt et il sortira en France

OnePlus annonce la tenue d'un nouvel événement début avril et confirme que les produits sortiront en France. On sait en plus déjà ce que la marque va présenter : le OnePlus Nord CE 3 Lite et les OnePlus Nord Buds 2. Un smartphone et des écouteurs sans fil qui ont pour vocation de proposer un bon rapport qualité-prix à un tarif abordable.

Alors que des fuites indiquent qu’Oppo et OnePlus s’apprêteraient à quitter le marché européen, ce dernier annonce un événement pour lancer quelques produits. Rendez-vous est donné le 4 avril à 15h45 (heure française). La marque confirme par ailleurs que la France sera concernée par ces annonces.

Pour le moment, le fabricant n’a indiqué aucune spécification technique à propos du OnePlus Nord CE 3 Lite, mais en se basant sur le OnePlus Nord CE 2 Lite sorti l’année dernière et sur le visuel, on peut s’attendre à certaines choses. Pour en être certains, rendez-vous le 4 avril prochain à 15h45 pour la présentation de ce smartphone à moins de 400 euros.

OnePlus Nord CE 3 Lite : ce à quoi on s’attend

Tout ce qu’a dévoilé OnePlus à propos du Nord 3 en plus d’une image de son design, c’est son nouveau coloris : du vert pastel. Un design qui s’éloigne de ce qu’a historiquement fait OnePlus avec des blocs photo réunissant les capteurs et le flash. La marque semble se tourner vers une formule où les capteurs sont séparés (mais pas tous). Une tendance illustrée sur le marché principalement par Samsung, notamment avec son Galaxy S23 ou ses Galaxy A34 et A54.

Côté capteurs photo, on s’attend à avoir un capteur principal ainsi qu’un capteur macro et un capteur de profondeur, qui pourraient tous deux être de 2 Mpx comme sur le modèle de l’année dernière. Enfin sur les prix, difficile de se prononcer : le Nord CE 2 Lite avait été lancé à 319 euros, mais au vu du contexte économique, on peut s’attendre à une légère hausse du tarif pour le OnePlud Nord CE 3 Lite 5G, qui comme son nom commercial l’indique, sera compatible 5G.

OnePlus Nord Buds 2 : ce qu’on sait sur ces prochains écouteurs abordables

Aux côtés du Nord 3, OnePlus prévoit aussi de nous présenter les Nord Buds 2, suite des Nord Buds premiers du nom, un an après leur lancement. Après une paire abordable et convaicante d’écouteurs sans fil, le fabricant reviendra avec une nouvelle, qui pourrait, elle aussi, être vendue autour des cinquante euros.

Le modèle a été certifié en Chine par la FCC en février dernier : de quoi avoir quelques idées du design et des caractéristiques des écouteurs. Chaque écouteur disposerait ainsi d’une batterie de 41 mAh, complétés par la batterie du boîtier, d’une capacité de 480 mAh. Selon des premières estimations, on s’attend à une autonomie entre 27 et 36 heures, ANC ou non. De premières images permettent d’entrevoir le design du boîtier, qui serait très similaire à celui des Nord Buds. D’autres rumeurs rapportaient la présence d’une technologie de réduction de bruit pendant les appels ou une résistance IP55.

