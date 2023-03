Prise en main des Samsung Galaxy A54 et A34 : à première vue, c’est du tout bon

Les Samsung Galaxy A54 et A34 viennent tout juste d'être annoncés par Samsung. Nous les avons pris en main et à priori, la copie paraît plutôt bonne avec une plus grande fluidité générale et un gain de confort certain pour le A54.

Du fait de la popularité de la marque et de leur positionnement tarifaire intéressant, les séries Samsung Galaxy A50 et A30 sont bien souvent les smartphones de base pour bon nombre d’entre nous. Après un Samsung Galaxy A53 excellent et un très bon Samsung Galaxy A33, l’heure est venue de découvrir les Galaxy A54 et A34. Nous les avons pris en main peu de temps avant leur présentation.

Samsung Galaxy A54 : un supplément d’âme

Le Galaxy A53 était de ses smartphones très bons, mais un peu ennuyeux. Le genre qu’il est difficile de conseiller à un·e adepte des designs audacieux.

Samsung Galaxy A54 // Source : Frandroid

S’il ne révolutionne pas le genre, le Galaxy A54, comme tout le reste de la gamme, a piqué le look des Galaxy S23 et S23 Plus, avec des appareils photo parfaitement intégrés et fondus dans le dos du téléphone. Le Galaxy A54 se rapproche d’ailleurs un peu du Galaxy S23 en ceci qu’il passe sur un format un peu plus petit que ses prédécesseurs de 6,4 pouces.

Résultat, une fois tenu en main, il apparaît immédiatement plus mignon, moins massif immédiatement. Si on ajoute à cela un dos en verre et une épaisseur contenue, le Galaxy A54 commence tout doucement à taquiner les codes du haut de gamme et se montre plutôt séduisant. Les coloris proposés (blanc, noir, violet et jaune) s’intègrent bien à l’ensemble et le dos en verre évite plutôt bien les traces de doigt.

Samsung Galaxy A34 // Source : Frandroid

Le Samsung Galaxy A34 pour sa part paraît tout de suite plus grand en main. Avec son écran de 6,6 pouces, c’est un beau bébé. Les bordures paraissent un peu plus épaisses que sur son collègue, notamment sur le menton.

Pour les deux téléphones, la batterie de 5000 mAh ne semble pas trop alourdir l’ensemble.

Écran et processeur : ça semble plus fluide

L’un des gros points noirs des Galaxy A53 et A33 l’année dernière était leur manque de fluidité. Difficile d’en juger lors d’une courte prise en main, mais les Galaxy A54 et A34 m’ont paru plus réactifs et plus propres sur ce point précis. Je me suis amusé à jouer avec l’interface, à ouvrir puis fermer diverses apps, etc.

Si on sent un smartphone un peu moins véloce que le Galaxy S23 Ultra par exemple, le niveau de réactivité semble tout de même beaucoup plus élevé. Le passage au 120 Hz pour le A34 doit jouer beaucoup dans l’équation. Nous en jugerons plus avant lors de nos tests. Pour rappel, le Galaxy A54 est équipé d’un Exynos 1380 tandis que son compère s’appuie sur un Mediatek Dimensity 1080.

Prix et disponibilités

Le Samsung Galaxy A54 est disponible dès ce 15 mars 2023 au prix de 499 euros en 8 Go + 128 Go et 549 euros en 8 Go + 256 Go. Le Samsung Galaxy A34 se négocie pour sa part à 399 euros en 6 Go + 128 G et 469 euros en 8 Go + 256 Go.