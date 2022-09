Prise en main des Huawei Nova 10 et 10 Pro : des petits bijoux aux airs de faux jumeaux

Nous avons pu prendre en main les nouveaux smartphones de Huawei, les Nova 10 et Nova 10 Pro.

Dès les premières minutes en leur compagnie, les Huawei Nova 10 et 10 Pro sentent bon le smartphone Huawei. Entendons par là qu’on retrouve une certaine philosophie de design très premium qui offre un résultat très agréable en main, avec écran incurvé, bloc photo un peu bling-bling et finitions impeccables.

Le 10 Pro en particulier, arbore un toucher plus satiné que son collègue non pro, qui hérite pour sa part d’un feeling davantage plastique.

Un écran somptueux dans les deux cas

Que vous choisissiez l’un ou l’autre, vous aurez fait bonne pioche en matière d’écran de ce que nous avons pu en voir. Ils ont tous deux fière allure avec leurs bords incurvés, une luminosité pétante, une belle réactivité et une bonne finesse d’affichage.

En revanche, sachez que si vous optez pour le 10 Pro, vous devrez composer avec un poinçon un peu plus gros que sur le 10, mais placé à gauche de l’écran. De ce que nous avons vu, cela prend tout de même une place non négligeable sur la dalle, mais sa grande taille de 6,67 pouces compense bien.

Autre micro différence, le Nova 10 Pro m’a semblé un peu plus lourd que son collègue. Ses tranches du haut et du bas sont aussi légèrement plus épaisses.

En dehors cela et de leurs légères différences sur les fiches techniques, les deux téléphones arborent clairement des airs de faux jumeaux. Comptez 499 euros pour le Nova 10 et 699 euros pour le Nova 10 Pro. Ils seront en précommandes à partir du 26 septembre pour un lancement courant octobre.