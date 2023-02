OnePlus Nord Buds 2 : les écouteurs abordables se dévoilent avant l’heure

Le passage (obligatoire) des nouveaux OnePlus Nord Buds 2 à la FCC nous renseigne sur le design et sur certaines des spécifications des nouveaux écouteurs abordables de la marque.

Le lancement des OnePlus Nord Buds 2 approche à grands pas. C’est ce que laisse en tout cas entendre l’examen des nouveaux écouteurs sans fil abordable de la marque chinoise par la FCC : passage obligatoire en vue d’une commercialisation outre-Atlantique. Remplaçants des actuels OnePlus Nord Buds, lancés l’été dernier, les Nord Buds 2 laissent ainsi entrevoir leur design et certaines de leurs principales spécifications techniques.

L’occasion d’avoir une première idée de ce qu’ils devraient nous proposer d’ici à quelques mois, logiquement à un prix équivalent à celui actuellement en vigueur… soit une cinquantaine d’euros.

OnePlus Nord Buds 2 : à quoi s’attendre ?

Comme le précise MySmartPrice, les OnePlus Nord Buds 2 pourraient en fait être une simple version renommée des Buds Ace, lancés en Chine parallèlement au OnePlus Ace 2 5G. Ces nouveaux écouteurs sont quoi qu’il en soit désignés, pour l’instant, par la référence E508A et disposeraient d’une batterie de 41 mAh sur chaque oreillette, complétée par une capacité de 480 mAh au niveau du boîtier de recharge. Ces différentes batteries devraient permettre d’aboutir à une autonomie maximale oscillant entre 27 et 36 heures au niveau du boîtier et en fonction des réglages (ANC actif ou non).

Source : FCC via MySmartPrice

Les visuels du boîtier publiés par le site spécialisé laissent entrevoir un design effectivement très proche de celui des Buds Ace, avec un port USB-C à l’arrière, dédié à la recharge, et un bouton physique permettant l’appairage des écouteurs et de leur boîtier au smartphone.

Si les OnePlus Nord Buds 2 reprennent bien le patron des Buds Ace, nous devrions en outre y trouver un design intra, avec des embouts en silicone, des drivers dynamiques de 12,4 mm et, comme évoqué plus haut, un système de réduction de bruit actif. Une technologie de réduction de bruit lors des appels devrait aussi être d’actualité, au même titre qu’une certification IP55 permettant d’offrir une résistance minimale à l’eau et à la poussière.

Nous devrions enfin profiter de commandes tactiles sur les écouteurs pour contrôler la musique ou prendre / rejeter des appels.

