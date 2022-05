Avec Android 13 et sa nouvelle interface, Google mise vraiment sur les tablettes

À l'occasion de la Google I/O 2022, Google a fait un point sur l'importance des tablettes dans son écosystème et a présenté quelques nouveautés intégrées à Android 13.

Pour Google, « les tablettes sont le futur de l’informatique ». Vous pouvez le croire ou non, mais la firme de Mountain View semble en tout cas y croire dur comme fer et investit enfin quelques efforts sur ce format longtemps délaissé, ce qui va peut-être enfin permettre d’avoir une concurrence digne de ce nom pour l’iPad. La Google I/O 2022 était l’occasion de présenter les nouveautés à venir.

Une nouvelle interface tablette pour Android 13

Déjà avec Android 12L, Google montrait sa volonté de prendre davantage en compte les appareils à grand écran. Avec Android 13, c’est carrément une nouvelle interface qui leur est dédiée.

Tout d’abord, on retrouve une barre de tâches centrée en bas de l’écran, comme c’est le cas sur ChromeOS, Windows 11 ou macOS. Cela permet entre autres de faciliter l’accès aux applications les plus utilisées, mais aussi le travail en multitâche. Il est d’ailleurs possible de glisser-déposer des applications directement depuis cette barre de tâche sur l’écran pour créer une vue scindée avec plusieurs apps.

Le reste de l’interface n’est bien sûr pas en reste et tout a été revu pour faciliter l’usage sur grand écran. C’est le cas par exemple du tiroir d’applications. La gestion du stylet a également été améliorée afin que la paume de la main ne crée pas des interactions non désirées sur l’écran.

De nombreuses apps mises à jour

Bien sûr, le système ne suffit pas si l’écosystème logiciel ne suit pas. Apple l’a bien compris lors de son passage d’Intel à ARM (Apple Silicon) sur ses ordinateurs et proposait dès le premier jour une très large compatibilité.

Ici, Google a souhaité motiver par l’exemple, ce qui est plutôt une bonne nouvelle lorsqu’on connait le peu d’entrain que peut mettre la marque lorsqu’il s’agit de pousser ses propres applications sur ses différents systèmes (on se souviendra de YouTube Music sur Wear OS…). Ainsi, Google promet la mise à jour de plus d’une vingtaine de ses applications dans les prochaines semaines pour les optimiser pour les tablettes, dont Google Maps, YouTube Music et Messages. De plus, des applications très populaires vont également suivre le mouvement à l’instar de TikTok, Facebook et Zoom. Enfin, le Google Play Store lui-même a été entièrement repensé (voir image de Une) afin de mieux occuper l’espace proposé sur l’écran des tablettes.

Reste à savoir maintenant quelles seront les premières tablettes à profiter de ces grandes nouveautés.

