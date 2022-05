Pixel 7 et 7 Pro : Google donne les premiers détails

À l'occasion de la Google I/O 2022, Google a teasé les Pixel 7 et Pixel 7 Pro à venir. Voici à quoi ils ressemblent.

On attendait le Pixel 6a et la Pixel Watch, on a finalement eu un avant-goût des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Une surprise de taille à la Google I/O 2022 après 1h45 de conférence assez peu mouvementée. Tout l’art du One More Thing…

Un design signé Pixel

Après des années à se chercher, Google a donc fixé son design signature ! Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ressemblent beaucoup à la génération précédente, avec notamment ce module photo horizontale qui traverse le dos des téléphones de part en part. Le verre des Pixel 6 laisse néanmoins sa place ici à une pièce d’aluminium recyclé, ce qui lui donne un air plutôt premium.

On note que les appareils photo sont inclus dans une forme oblongue pour le grand-angle et l’ultra grand-angle et que le téléphoto du Pixel 7 Pro est légèrement séparé. Google promet de définir « le prochain standard de la photographie » avec ses téléphones. Au vu de l’historique de Google en la matière, c’est plutôt prometteur.

Nouveau SoC

Google n’a évidemment pas révélé la fiche technique des Pixel 7 et 7 Pro, mais on sait déjà que c’est une nouvelle génération de SoC Google Tensor qui animera le tout. On l’espère un peu plus puissant, mais sa grande force réside évidemment dans la gestion des algorithmes d’intelligence artificielle pour la reconnaissance vocale, la photographie computationnelle et la vidéo.

Évidemment, les Pixel 7 et 7 Pro embarqueront nativement Android 13. L’annonce officielle aura lieu cet automne, mais on peut espérer des détails supplémentaires d’ici là.

