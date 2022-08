Google Pixel Watch : son prix fuite

Selon une source proche du dossier citée par 9to5Google, la Google Pixel Watch en version LTE devrait titiller la barre des 400 dollars.

Attendue cet automne aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la toute première montre connectée de Google, aussi connue sous le nom de Pixel Watch, n’a plus beaucoup de secrets à révéler. En effet, la liste de fuites et autres discrétions s’est considérablement allongée au cours des derniers mois.

La dernière en date est à mettre au crédit de 9to5Google – qui cite une source proche du dossier – et concerne plus précisément le prix de la tocante. Dans sa version dite LTE, la Pixel Watch pourrait s’arracher au prix de 399 dollars aux États-Unis. Attention à ne pas calquer le prix en euro tel quel, puisqu’il devrait évoluer en raison des diverses taxes.

Une tendance qui se confirme

Il n’empêche, cela nous donnerait une idée globale de son positionnement tarifaire. Par ailleurs, une autre déclinaison plus abordable pourrait aussi être de la partie. Récemment, une certification de la FCC américaine faisait référence à trois appareils, qui pourraient avoir droit à diverses types de connectivité.

En l’occurrence, une version Wi-Fi pourrait très bien intégrer le catalogue pour les bourses plus modestes, et donc à un prix inférieur à 399 dollars. Même si pour le moment, aucune information à ce sujet n’a été confirmée par Google. Dans tous les cas, cette fourchette tarifaire rejoint celle évoquée par le leaker Yogesh Brar en avril 2022 – entre 300 et 400 dollars, selon lui.

Cette Pixel Watch se positionnerait alors entre certains produits de Samsung et Apple. Outre-Atlantique, la Galaxy Watch 5 Pro est par exemple vendue 449 ou 499 dollars dans sa version classique et cellulaire, respectivement, lorsque la Galaxy Watch 5 atteint les 279 et 329 dollars, là aussi dans les configurations susmentionnées.

Une version LTE au-dessus des 400 euros

L’Apple Watch Series 7, elle, débute directement à 399 dollars… mais dans sa version Bluetooth/Wi-Fi. À titre de comparaison, en France, cette montre est disponible au prix de 429 euros minimum (529 euros en cellulaire), contre 469 euros pour la Galaxy Watch 5 Pro (519 euros en cellulaire) et 299 euros pour la Galaxy Watch 5 (349 euros en cellulaire).

On peut donc s’attendre à un prix en euro plus ou similaire à celui de l’Apple Watch Series 7 (version Bluetooth Wi-Fi), soit entre 419 et 429 euros, avec une légère marge d’erreur de 10 ou 20 euros environ. Ce qui la placerait, dans tous les cas, dans la catégorie des montres connectées haut de gamme.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.