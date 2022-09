Google travaillerait sur une tablette Pixel concurrente des iPad Pro

Des indices contenus dans le code de la dernière bêta d'Android 13 laissent entendre que Google travaillerait sur une version « Pro » de sa future Pixel tablet. Cette tablette haut de gamme pourrait concurrencer l'iPad Pro d'Apple ou encore les Galaxy Tab S8 chez Samsung.

Plusieurs informations intéressantes ont été découvertes dans le code d’Android 13 Bêta 1 QPR1. Elles nous renseignent sur les projets de Google concernant sa gamme de produits Pixel. Au-delà de mentions renvoyant à deux appareils Pixel non annoncés (noms de code « Felix » et « Lynx ») et de quelques détails concernant les modalités de docking de la future Pixel Tablet, des bribes de code contenues dans la dernière bêta d’Android 13 laissent à penser que Google est à l’œuvre sur une version « Pro » de sa Pixel Tablet.

Ce modèle serait lancé en parallèle de la Pixel Tablet en partie dévoilée par Google lors de sa dernière conférence I/O. Pour l’heure, Google n’a pas encore partagé beaucoup de détails sur sa Pixel Tablet, mais l’on sait que cette dernière est désignée en interne par le nom de code « Tangor » ou « T6 ».

Si la piste d’une version Pro est sur la table, c’est parce que des allusions à une certaine « TangorPro » ou « T6Pro » ont été aperçues par le développeur polonais Kuba Wojciechowski dans le code d’Android 13 Bêta 1 QPR1. Ces indices, pour l’instant discrets, laissent à penser que cette Pixel Tablet Pro n’en serait encore qu’aux prémices de son développement. Notons par ailleurs qu’on ignore à ce stade quelles seraient les différences entre les versions « Pro » et « non Pro » de la tablette de Google. Comme le précise XDA Developers, il se peut toutefois que le code de futures bêtas d’Android nous renseigne sur ce point à l’avenir.

Another thing is the existence of another, higher-end tablet. It is referred to as “T6Pro” or “tangorpro”, while the known tablet is “T6” or “tangor”. It seems to be in its early development stages, and the code doesn’t currently indicate any changes over the regular model. pic.twitter.com/2Fz7ob9LF7

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) September 8, 2022